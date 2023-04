Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ trong ngày đầu thông xe

Sáng 29.4, trong khi phía đầu tuyến (đoạn thuộc Bình Thuận) đang diễn ra lễ thông xe cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì ở cuối tuyến (giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) hàng dài ô tô đã đợi sẵn, chờ thời điểm thông xe dẫn đến tình trạng ùn tắc trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ùn ứ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Đồng Nai - Bình Thuận) tại điểm đầu, giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây LÊ LÂM

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng quản lý cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã mở đường cho các phương tiện vào cao tốc. Tuy nhiên, do "vướng" trạm thu phí đặt cách đó 2 km, nên tạo thành cảnh ùn ứ kéo dài. Khi qua được trạm thu phí thì đường mới thông thoáng.

Ùn ứ do vướng trạm thu phí đặt cách nút giao khoảng 2 km, qua khỏi trạm đường mới thông thoáng LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào chiều cùng ngày, tại nút giao đầu tuyến vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng đi TP.HCM xe cộ lưu thông thông thoáng. Tại điểm đầu vào cao tốc có bố trí nhân viên cao tốc và thanh tra giao thông túc trực để ngăn xe máy chạy vào. Bên ngoài điểm đầu vào cao tốc cũng có nhân viên hướng dẫn các xe lưu thông. Ngoài ra, còn có xe cẩu cứu hộ túc trực để đề phòng các sự cố xảy ra trên tuyến.

Lượng xe từ Dầu Giây đổ về cũng gây ra tình trạng ùn ứ ở điểm đầu cao tốc (thuộc Bình Thuận) QUẾ HÀ

Còn chiều từ Dầu Giây - Phan Thiết rất đông ô tô đổ về, gây nên tình trạng ùn tắc tại đây. Các phương tiện di chuyển chậm, xếp hàng dài khi đến gần nút giao ra Phan Thiết. Không chỉ ùn tắc trên cao tốc mà đường từ nút giao ra QL1 cũng ghi nhận tình trạng xe đông, xếp hàng dài.

Xe ùn ứ, di chuyển chậm khi gần ra tới nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1 QUẾ HÀ

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Bình Thuận cho biết, do lưu lượng xe từ hướng TP.HCM đổ ra từ cao tốc rất đông, dày đặc nên di chuyển rất chậm. Phòng CSGT Công an Bình Thuận phối hợp cùng lực lượng Thanh tra giao thông trực tại ngã ba Hàm Kiệm, ngay đường vào cao tốc để hướng dẫn cho xe từ cao tốc đi ra QL1.