Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc gặp khó vì đất rừng

Ngày 25.7, ông Võ Danh Tuyên, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết liên quan đến việc lập thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ nối vào đoàn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. LÂM VIÊN

Đơn cử đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trải dài trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai nên việc thiết lập, phê duyệt các hồ sơ kiểm kê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo phân cấp, phân quyền đều thuộc UBND cấp tỉnh. Do đó, có rất nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp và đồng bộ các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng. Chưa kể, đối với phần diện tích rừng trên địa phận tỉnh Đồng Nai, đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất phương án nộp tiền trồng rừng thay thế nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đối với diện tích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, do có những đoạn tuyến phải điều chỉnh cục bộ để phù hợp với địa hình nên phải thiết lập lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng trình Bộ NN-PTNT thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tại Văn bản số 97/TCLN-KL ngày 16.1.2023).

Bộ trưởng Bộ KHĐT cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì phần lớn diện tích đất thực hiện dự án đều nằm trên đất lâm nghiệp đối tượng rừng sản xuất. Vì thế, việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia phải thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 4.7.2023 của Văn Phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Với đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cũng gặp khó khăn khi điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện dự án đầu tư và các thủ tục liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến rừng cần sớm được tháo gỡ để thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc LÂM VIÊN

Theo ông Tuyên, thực hiện các nội dung trên sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời gian hoàn chỉnh hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào tháng 9.2023.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm sớm triển khai thực hiện dự án, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Bộ NN-PTNT trình Thủ tướng phê duyệt cơ chế đặc thù cho phép UBND tỉnh Lâm Đồng không phải lập lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng do việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến (lý do địa điểm điều chỉnh cục bộ có diện tích rừng bị ảnh hưởng giảm so với chủ trương đã được Thủ tướng thống nhất).

Ngoài ra, cho phép UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện điều chỉnh cục bộ diện tích thực hiện dự án ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tiếp nhận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của đại diện liên danh nhà đầu tư làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.