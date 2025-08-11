Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sắp có thêm trạm thu phí

Theo VEC, trạm thu phí này thuộc dự án thành phần 1A đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại Km8. Dự án dự kiến đưa vào khai thác từ 19.8 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Mức thu phí cụ thể (đã bao gồm 8% VAT)

Vì vậy, VEC phải bố trí tại vị trí trên một trạm thu phí để ghi nhận đầu vào và đầu ra của xe ở dự án cao tốc HLD. Theo phương án tài chính đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, việc bổ sung trạm Vành đai 3 không làm phát sinh chi phí chung, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho các phương tiện. Trạm được thiết kế 6 làn thu phí (3 làn vào, 3 làn ra), áp dụng mô hình thu phí hỗn hợp (trạm mở và trạm kín), thu phí không dừng (ETC).

Mức phí được tính theo quãng đường thực tế. Theo đó, xe từ An Phú đi Long Phước (7 km) sẽ thu mức phí như hiện hành; xe từ An Phú đi Vành đai 3 (4 km) áp dụng trạm mở, tính phí 4 km;

trường hợp xe vào từ Vành đai 3 đi ra nút giao An Phú/Vành đai 2 (hướng về TP.HCM), tính phí phương tiện 4 km (Vành đai 3 - An Phú/Vành đai 2). Xe vào từ Vành đai 3 đi vào tiếp trạm thu phí Long Phước (hướng đi Đồng Nai), tính phí phương tiện 4 km (Vành đai 3 - An Phú/Vành đai 2) đồng thời ghi nhận một giao dịch đầu vào tại trạm Vành đai 3, trạm thu phí Long Phước là trạm trung chuyển.

Xe đi từ hướng Đồng Nai ra trạm thu phí Long Phước (TP.HCM) áp dụng mô hình trạm kép, trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín. Nếu xe đi thẳng về nút giao Vành đai 2/An Phú thu phí như hiện tại; xe đi ra trạm thu phí Long Phước và đến trạm thu phí Vành đai 3, tính phí phương tiện một giao dịch trạm mở Vành đai 3 và một giao dịch trạm kín ra Vành đai 3.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong tương lai ẢNH: BAN GIAO THÔNG

VEC lưu ý, các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây di chuyển qua nút giao Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.