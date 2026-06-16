Cấp bách chống sa mạc hóa

Đó là thông điệp được ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nhấn mạnh khi phát biểu tại lễ phát động trồng cây hưởng ứng Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 16.6.

Tuổi trẻ Lạng Sơn trồng cây hưởng ứng Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 ẢNH: THÚY QUỲNH

Số liệu điều tra công bố năm 2021 cho thấy, tổng diện tích đất bị thoái hóa tại Việt Nam trên 11,8 triệu ha, tương đương khoảng 35,7% diện tích tự nhiên cả nước. Trong đó, khoảng 1,2 triệu ha đất bị thoái hóa nặng, hơn 3,7 triệu ha thoái hóa trung bình và 6,8 triệu ha thoái hóa nhẹ.

Trung du và miền núi phía bắc là vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với tổng diện tích đất bị thoái hóa ước khoảng 4,418 triệu ha, trong khi đó, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là "điểm nóng" về khô hạn và thoái hóa đất. Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện xu hướng suy thoái mới do xâm nhập mặn, suy giảm nguồn nước; sụt lún đất…

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm quản lý bền vững tài nguyên đất, bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu mà trọng tâm nhất là tăng độ che phủ rừng.

Từ mức 37% vào năm 2005, đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 42,03%, góp phần giảm xói mòn, hạn chế rửa trôi, tăng khả năng giữ nước, giảm nguy cơ thoái hóa đất, tăng khả năng chống chịu với hạn hán. Ban Thư ký Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc (UNCCD) đánh giá, đây là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Việt Nam đối với mục tiêu cân bằng suy thoái đất.

Chống sa mạc hóa phải là nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo cho rằng, diện tích đất chịu các dạng suy thoái vẫn chiếm hơn 1/3 diện tích lãnh thổ, phản ánh áp lực đáng kể từ xói mòn, rửa trôi, suy giảm độ phì nhiêu, khô hạn, mặn hóa và suy thoái hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường các giải pháp phục hồi đất, bảo vệ rừng, phát triển cây xanh và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Từ đó, ông Trần Quang Bảo khẳng định, phòng, chống sa mạc hóa phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia.

"Suy thoái đất không thể giải quyết chỉ bằng những văn bản chính sách hoặc những giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà phải là cuộc chiến trường kỳ tại thực địa và đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng, từ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cho đến mỗi người dân", ông Bảo nói.

Cùng ngày, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2026 - 2030 trồng mới 1,5 triệu cây xanh phục hồi rừng và phát triển cây xanh trên cả nước với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỉ đồng.