Cấp bách hạn chế xâm hại di sản ma nhai Ngũ Hành Sơn

Theo quyết định, UBND TP giao P.Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của đề án theo 2 giai đoạn: từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Đà Nẵng sẽ phát huy giá trị di sản ma nhai gắn với hoạt động du lịch ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng sản phẩm quảng bá và phát huy giá trị di sản ma nhai; xác định tập trung bảo tồn nguyên vẹn, phục chế tư liệu ma nhai, hạn chế xâm hại của tự nhiên và con người là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài; nghiên cứu, giải nghĩa và có giải pháp bảo quản để kéo dài tuổi thọ tư liệu. Bên cạnh đó, đưa nội dung, kiến thức về ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn vào môn học Giáo dục địa phương (môn học bắt buộc 35 tiết/lớp/năm học, cấp THCS và THPT)… TP.Đà Nẵng xây dựng các phim ngắn giới thiệu, quảng bá di sản ma nhai; tổ chức hội thảo quốc tế nhằm tổng kết, đánh giá ma nhai là di sản nhân loại và tìm giải pháp bảo tồn, phát huy...

Hệ thống ma nhai trong các hang động tại Ngũ Hành Sơn cần được bảo tồn khẩn cấp ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong giai đoạn 2, TP.Đà Nẵng tập trung khai thác những sản phẩm quảng bá đã thực hiện trong giai đoạn 1 và gắn kết phát huy giá trị di sản ma nhai với hoạt động khai thác du lịch trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Cụ thể, đối với định hướng quy hoạch, đầu tư, TP tiếp tục kế thừa giai đoạn 1, đầu tư mới hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tôn vinh giá trị ma nhai; tiếp tục kiểm tra, giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt các di tích; có giải pháp phục chế, vệ sinh, xử lý toàn bộ ma nhai bị rêu bám, che phủ bởi sơn, xi măng, gia cố bia bị nứt vỡ. Đặc biệt, TP tạo các sản phẩm du lịch từ ma nhai, chú trọng vai trò cộng đồng; xuất bản ấn phẩm nghiên cứu về Phật giáo Đàng Trong…