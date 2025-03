Cấp bách là sửa thuế thu nhập cá nhân

Bởi điều gây bức xúc nhiều nhất liên quan đến luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu kéo dài mấy năm nay chưa được điều chỉnh kịp thời. Thậm chí, theo kế hoạch thì phải khoảng 2 năm nữa những bất cập này mới được giải quyết, ngưỡng thuế mới mới thật sự được áp dụng. Trong khi giá cả trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu vẫn đang tăng mạnh. Số liệu của Cục Thống kê công bố cho thấy giá thịt heo, thực phẩm phổ biến nhất trong giỏ nội trợ của mỗi gia đình, đã tăng nóng liên tục mấy tháng qua. Sức nóng của thịt heo đã gây áp lực lớn lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cụ thể, CPI tháng 2 tăng 0,34% so với tháng trước, chủ yếu do xu hướng tăng của giá thịt heo, giá thuê nhà và chi phí dịch vụ giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. So với cuối năm 2024, CPI đã tăng 1,32%, còn so với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 2,91%, đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt của người dân đã bị đội lên đáng kể.

Ở chiều ngược lại, thu nhập của nhiều người lao động bị sụt giảm, không ít trong số đó thậm chí không giữ được việc làm. Bởi cũng chỉ trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp (DN) rút lui khỏi thị trường đã lên hơn 67.000, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Số DN ngừng hoạt động đang cao hơn số DN thành lập mới (khoảng chỉ gần 50.000 đơn vị).

Những con số này cho thấy kinh tế vẫn đang khó khăn trong khi mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm nay lên tới 8%. Để đạt được mục tiêu này thì "cỗ xe tam mã" gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng đóng vai trò quan trọng. Mức giảm trừ gia cảnh là một trong những yếu tố tác động đến tâm lý tiêu dùng của người dân. Đơn giản là một ngưỡng thuế hợp lý sẽ khiến người làm công ăn lương có thêm một khoản thu nhập, từ đó họ bớt cắt xén chi tiêu, mua sắm nhiều hơn. Hàng hóa được tiêu thụ thì sản xuất mới liên tục, DN mới tăng công suất, mở rộng quy mô và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Logic đó ai cũng biết, nhưng không hiểu vì sao riêng việc chỉnh sửa ngưỡng giảm trừ gia cảnh vẫn đang theo "quy trình", và như nói trên phải đến năm 2027 mới chính thức đi vào cuộc sống.

Ở thời điểm hiện tại, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản để thúc đẩy các động lực tăng trưởng cũ, khai phá động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng cũng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Chính phủ trước ngày 15.3. Bộ này cũng phải hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm để quản lý tài sản ảo, báo cáo Thường trực Chính phủ trước 13.3... Rồi đề xuất giảm tiền thuê đất, giảm thuế cho DN vừa và nhỏ; cắt giảm thủ tục hành chính 30%; nghiên cứu xây dựng nghị quyết mới cho kinh tế tư nhân... Có thể nói, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi mặt trận đều hết sức, hết lòng vì mục tiêu chung.

Thuế TNCN tác động trực tiếp đến tài chính của người dân nói chung và người làm công ăn lương nói riêng, lẽ nào lại đứng ngoài các giải pháp để kích thích tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế?