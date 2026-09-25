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    Live Cấp cứu đột quỵ 24/7 - Điều trị toàn diện, chuyên sâu: Robot, thuốc tiêu sợi huyết

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nhìn mờ… có thể là dấu hiệu đột quỵ cần được cấp cứu ngay. Ngay cả triệu chứng thoáng qua hoặc còn nhẹ, người bệnh cũng không nên chủ quan. Cấp cứu kịp thời giúp tăng cơ hội điều trị.

    Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ, thứ sáu ngày 25.9.2026, Hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Cấp cứu đột quỵ 24/7: Điều trị toàn diện, chuyên sâu từ thuốc tiêu sợi huyết, DSA đến phẫu thuật robot công nghệ cao" với sự tham gia của các bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TTƯT-ThS-BS.CKII Chu Tấn Sĩ;  BSNT.CKI Tôn Minh Trí và BSNT.CKII Dương Đình Hoàn.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Tâm Anh Hospital, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng vắc xin cho Trẻ em & Người lớn - VNVC; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vnvc; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

    Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

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