Cấp cứu thai phụ nhồi máu cơ tim: Để không phải chọn giữa mẹ và con

Khi cơn đau ngực ở tuần thai 37 đặt ra thử thách lớn cho bác sĩ

Ở tuần thai 37, sản phụ N (34 tuổi) bất ngờ xuất hiện cảm giác đau tức ngực dọc xương ức, khó thở, nôn nhiều - những triệu chứng khiến nhiều người nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc các khó chịu thường gặp ở cuối thai kỳ.

Tuy nhiên, ngay tại phòng cấp cứu BVĐK Hồng Ngọc, ê-kíp bác sĩ nhanh chóng nhận ra bất thường. Các kết quả thăm dò cho thấy sản phụ đang rơi vào cơn nhồi máu cơ tim cấp với tổn thương tim tiến triển nhanh.

Theo ThS-BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, các kết quả thăm dò đều cho thấy sản phụ đang rơi vào cơn nhồi máu cơ tim cấp với tổn thương lan rộng và có nhiều dấu hiệu liên quan tới bệnh lý bóc tách mạch vành tự phát. Đây là biến cố tim mạch cực kỳ hiếm gặp ở phụ nữ mang thai nhưng có thể cướp đi tính mạng trong thời gian rất ngắn.

Không khí trong phòng cấp cứu đột ngột thay đổi bởi các bác sĩ biết rằng khó khăn lớn nhất không chỉ là giữ lại nhịp tim cho người mẹ, mà là phía sau trái tim đang tổn thương ấy còn một em bé sắp chào đời.

Tình trạng sản phụ N rất nguy kịch

Chiến lược cấp cứu phối hợp đa chuyên khoa - Để không phải chọn giữ mẹ hay giữ con

Ngay khi xác định sản phụ rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, báo động đỏ liên chuyên khoa được kích hoạt. Các chuyên gia tim mạch can thiệp, sản khoa, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, sơ sinh và ê-kíp tim phổi nhân tạo ECMO lập tức hội chẩn để giải bài toán khó nhất: làm thế nào để cứu cả mẹ và con?

Các bác sĩ sản khoa nhận định, nếu can thiệp mạch vành trước, sản phụ buộc phải sử dụng thuốc chống đông liều cao, làm tăng nguy cơ băng huyết khi sinh. Ngược lại, ê kíp can thiệp tim mạch cũng đánh giá, nếu trì hoãn tái thông mạch vành để mổ lấy thai, vùng cơ tim thiếu máu sẽ tiếp tục tổn thương, người mẹ có thể suy tim hoặc ngừng tim bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, thai nhi đã 37 tuần tuổi và sẵn sàng chào đời. Nhưng nếu người mẹ chuyển dạ trong lúc tim mạch chưa ổn định, chỉ một cơn co tử cung hay một gắng sức nhỏ cũng có thể khiến tình trạng tuần hoàn sụp đổ hoàn toàn.

Sau nhiều phút hội chẩn căng thẳng, ê-kíp đi đến quyết định then chốt: đưa em bé ra ngoài an toàn trước, rồi lập tức bước vào cuộc chiến giành lại dòng máu nuôi tim cho người mẹ. Đây là chiến lược tối ưu để bảo vệ trọn vẹn cả hai sinh mạng.

Toàn bộ cuộc phẫu thuật được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Phòng mổ vận hành như một trung tâm hồi sức tích cực thu nhỏ, với ê-kíp ECMO túc trực sẵn sàng nếu tuần hoàn người mẹ suy sụp. Mọi chỉ số huyết động được theo dõi liên tục, trong khi các bác sĩ sản khoa đặc biệt chú trọng kiểm soát chảy máu do sản phụ sẽ phải dùng thuốc chống đông ngay sau sinh.

BSCKI Đoàn Ngọc Minh - Phó trưởng khoa Sản - Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: "Mọi kỹ thuật cầm máu được thực hiện rất kỹ lưỡng ngay từ đầu để giảm tối đa nguy cơ biến chứng sau khi sản phụ được can thiệp tim mạch".

Ê kíp tiến hành mổ lấy thai cấp cứu

Giữa áp lực nghẹt thở ấy, em bé nặng khoảng 3 kg đã cất tiếng khóc chào đời an toàn. Ngay sau đó, người mẹ được chuyển thẳng sang phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành xác nhận tình trạng bóc tách động mạch vành phức tạp - nguyên nhân trực tiếp khiến cơ tim thiếu máu cấp tính. Ê-kíp tim mạch lập tức tiến hành đặt stent tái thông mạch vành để khôi phục dòng máu nuôi tim.

ThS-BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: "Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp, băng huyết và nhiễm trùng hậu sản bởi nhiều chuyên khoa phối hợp đồng thời. Trong khi đó, em bé cũng được chăm sóc tại khoa Sơ sinh để theo dõi hô hấp, tuần hoàn và khả năng thích nghi sau cuộc sinh mổ đặc biệt".

Sức khỏe hai mẹ con hồi phục tốt

Nhờ chiến lược điều trị chính xác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, cả mẹ và bé đều hồi phục tốt. Sau cuộc chạy đua kéo dài nhiều giờ, điều các bác sĩ giữ lại không chỉ là hai sự sống, mà còn là khoảnh khắc người mẹ vẫn có thể ôm đứa con vừa chào đời vào lòng - điều đã có lúc trở nên vô cùng mong manh.