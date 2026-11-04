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    Tư vấn sức khỏe

    Live Cấp cứu tim mạch công nghệ cao 24/7: Xử trí khẩn cấp, can thiệp, phẫu thuật

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Khi sự sống bị đe dọa, từng phút giây đều quý giá. Phát hiện đúng bệnh, cấp cứu kịp thời cùng công nghệ hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa giúp hạn chế tổn thương, tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.

    Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ tư, ngày 4.11.2026, Hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Cấp cứu tim mạch công nghệ cao 24/7: Từ xử trí khẩn cấp đến can thiệp, phẫu thuật và hồi sức chuyên sâu" với sự tham gia của các bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: BS.CKII Nguyễn Văn Dương, BS.CKI Hồng Văn In, BS.CKI Hà Viết Ngọc.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Tâm Anh Hospital, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng vắc xin cho Trẻ em & Người lớn - VNVC. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vnvc. TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

    Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872

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