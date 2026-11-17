Điện lực đóng điện công trình hạ thế tại khu dân cư A Têếp

Điện lực Đông Giang vừa phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã A Vương (chủ đầu tư) nghiệm thu, đóng điện công trình hạ thế điện khu dân cư thôn A Têếp, xã A Vương. Khu dân cư A Têếp được đầu tư xây dựng để bố trí đất ở cho 30 hộ đồng bào Cơ Tu trên địa bàn thôn A Têếp.

Năm 2025, thôn A Têếp bị thiệt hại nặng nề do mưa bão: hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi sạt xuống, vùi lấp hơn 2/3 diện tích khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản và đời sống người dân. Vì vậy, quy hoạch, bố trí khu dân cư mới là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở và từng bước ổn định cuộc sống.

Xác định điện là hạ tầng thiết yếu để xây dựng và đưa khu dân cư mới vào sử dụng, Điện lực Đông Giang đã phối hợp với chủ đầu tư triển khai các hạng mục cấp điện. Công trình gồm 1 trạm biến áp công suất 100 kVA, 1,1 km đường dây trung áp và 0,4 km đường dây hạ áp. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và đủ khả năng cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đóng điện công trình cấp điện khu dân cư mới tại xã Tây Giang

Trước đó, Điện lực Đông Giang phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng (chủ đầu tư công trình) nghiệm thu, đóng điện công trình cấp điện thuộc dự án "Cấu trúc làng và sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc Cơ Tu" tại xã Tây Giang.

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ bố trí đất ở cho các hộ gia đình đồng bào Cơ Tu tại khu dân cư A Ching (xã A Tiêng cũ), xã Tây Giang. Đây là hạng mục hạ tầng thiết yếu, góp phần từng bước hoàn thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định nơi ở và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại khu dân cư mới.

Dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, gồm 1 trạm biến áp công suất 50 kVA, 0,147 km đường dây trung áp và 0,522 km đường dây hạ áp.