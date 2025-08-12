Cặp đôi chuẩn bị kết hôn sau khi nên duyên ở show hẹn hò

Lê Đức - hot boy trường y từng gây chú ý trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ vừa đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Luna Hằng Trịnh. Anh vui mừng cho biết bạn gái đã nhận lời cầu hôn của mình sau quãng thời gian gắn bó. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng cho cặp đôi. Với nhiều khán giả, đây là cái kết đẹp cho chuyện tình của cả hai sau 2 năm bước ra từ show hẹn hò.

Lê Đức và Luna Hằng Trịnh hạnh phúc trước những lời chúc mừng của bạn bè, người hâm mộ Ảnh: NVCC

Trong loạt ảnh được đăng tải, Lê Đức diện vest khoe vẻ ngoài điển trai. Trong khi đó, Luna Hằng Trịnh diện váy đính kết bắt mắt, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào. Nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Theo tiết lộ của Lê Đức, buổi cầu hôn được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Anh và ê kíp đã lên kế hoạch giữ bí mật, ngỏ lời mời Luna Hằng Trịnh đến vì công việc. Sau khi di chuyển lên tầng thượng, người đẹp 9X bất ngờ khi được bạn trai ngỏ lời “về chung nhà” bằng nhẫn và bó hoa do chính anh tự thực hiện. Trong khoảnh khắc này, cô rơi nước mắt vì xúc động, sau đó “say yes” trong niềm vỡ òa của bạn bè có mặt tại buổi tiệc.

Luna chia sẻ trong hành trình yêu nhau, cô từng nghĩ đến khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Song bản thân người đẹp không khỏi bất ngờ khi Lê Đức bí mật thực hiện mọi thứ để mang lại niềm vui cho cô. Lê Đức chia sẻ trước đó, trời mưa lớn làm anh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến anh hạnh phúc.

Luna Hằng Trịnh xúc động khi được bạn trai bí mật cầu hôn Ảnh: NVCC

Hành trình yêu của Lê Đức - Luna Hằng Trịnh sau show hẹn hò

Chia sẻ thêm về hành trình yêu, Lê Đức cho biết phía sau hình ảnh tích cực, đáng yêu, cả hai cũng có những phút bất đồng, mâu thuẫn. Càng gắn bó, cặp đôi nhận ra giữa họ có nhiều điểm khác biệt nên không tránh khỏi những lần tranh luận. “Nhưng điều giữ tụi mình lại và để tụi mình chọn nhau làm bạn đời chính là sau tất cả, chúng mình vẫn chọn ở lại với nhau, thay đổi vì nhau. Bởi vì chúng mình cùng hướng đến mục tiêu duy nhất là tổ ấm vững vàng cho mai sau”, anh tâm sự.

Lê Đức sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu ảnh. Anh được nhiều người biết đến với danh xưng “hot boy trường y”. Trong khi đó, Luna Hằng Trịnh sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Cặp đôi gây chú ý khi từng nên duyên trong show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Sau chương trình, họ vẫn đồng hành, thường xuyên đăng tải những clip ngọt ngào trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem.

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Lê Đức nói anh sẽ thuyết phục bạn gái mặc váy cô dâu sớm nhất có thể. Trong khi đó, Luna bộc bạch thêm: “Tụi mình đã có dự tính tổ chức đám cưới rồi nhưng vẫn chưa chốt được ngày cụ thể. Có thể tụi mình sẽ tổ chức vào cuối năm nay”.