Giải trí Đời nghệ sĩ

Cặp đôi tổ chức lễ cưới sau 2 năm nên duyên từ show hẹn hò

Thạch Anh
Thạch Anh
30/09/2025 15:33 GMT+7

Luna Hằng Trịnh và Lê Đức vừa tổ chức lễ cưới tại Lâm Đồng, tạo nên cái kết đẹp cho chuyện tình của cả hai sau khi nên duyên từ chương trình hẹn hò 'Tỏ tình hoàn mỹ'.

Sau màn cầu hôn lãng mạn hồi tháng 8.2025, cặp đôi Luna Hằng Trịnh và Lê Đức vừa tổ chức lễ cưới tại Lâm Đồng - quê nhà của cô dâu. Ngoài gia đình, ngày trọng đại của cặp sao bước ra từ show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ còn có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết như Tiêu Minh Phụng, Vũ Thịnh, Mạnh Tiến Khôi, Panny, Changmie, Hannie, Zin, Phạm Thư...

Cặp đôi tổ chức lễ cưới sau 2 năm nên duyên từ show hẹn hò - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tình cảm của Lê Đức và Luna Hằng Trịnh trong lễ cưới. Khi những hình ảnh này được chia sẻ, cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ phía khán giả

Ảnh: NVCC

Không gian lễ cưới của cặp đôi được thiết kế theo tông màu hồng, trang trí nhiều hoa tươi dựa trên sở thích của cô dâu. Trước đó, cả hai đã dành thời gian để chuẩn bị những khâu quan trọng cho lễ cưới như chụp ảnh, thử đồ… Trong lễ cưới, Luna Hằng Trịnh và Lê Đức chọn áo dài tông hồng, được khen ngợi đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức “về chung nhà” sau quãng thời gian hẹn hò.

Trên trang cá nhân, Luna Hằng Trịnh chia sẻ lại khoảnh khắc chụp cùng mẹ và người bạn đời trong lễ cưới. Kèm theo đó, người đẹp 9X bộc bạch: “Mẹ tiễn em theo chồng”. Về phần mình, Lê Đức hài hước thừa nhận đã vượt hơn 1.400 km để đến "rước nàng về dinh". Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi khi có được cái kết đẹp sau khi nên duyên ở Tỏ tình hoàn mỹ.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Theo tiết lộ, sau lễ cưới tại Lâm Đồng, Lê Đức và Luna Hằng Trịnh sẽ tổ chức hôn lễ ở Hà Nội ngày 12.10. Ngoài ra, cặp sao bật mí sẽ có một đám cưới tại TP.HCM vào 29.10

Ảnh: NVCC

Mối duyên của Lê Đức - Luna Hằng Trịnh ở show hẹn hò

Luna Hằng Trịnh gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Cô và Lê Đức nên duyên trong Tỏ tình hoàn mỹ. Trước đó, cả hai từng là thực tập sinh trong một công ty giải trí. Nam diễn viên yêu thầm cô 3 năm nhưng đã 2 lần bị từ chối vì không muốn mối quan hệ bạn bè bị ảnh hưởng. Mãi đến khi Lê Đức xuất hiện trong chương trình hẹn hò để thổ lộ tình cảm, Luna Hằng Trịnh mới đồng ý cho anh cơ hội tìm hiểu.

Sau chương trình, họ vẫn đồng hành, thường xuyên đăng tải những clip ngọt ngào trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem. Sau 2 năm, nam diễn viên quyết định cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của bạn bè. Cụ thể, anh và ê kíp đã lên kế hoạch giữ bí mật, ngỏ lời mời Luna Hằng Trịnh đến vì công việc. Sau khi di chuyển lên tầng thượng, người đẹp 9X bất ngờ khi được bạn trai ngỏ lời “về chung nhà” khiến cô bất ngờ. 

Lê Đức cho biết phía sau hình ảnh tích cực, đáng yêu, cả hai cũng có những phút bất đồng, mâu thuẫn trong quãng thời gian dài bên nhau. Càng gắn bó, cặp đôi nhận ra giữa họ có nhiều điểm khác biệt nên không tránh khỏi những lần tranh luận. Tuy nhiên sau những thăng trầm, cả hai chọn thay đổi vì nhau. “Bởi vì chúng mình cùng hướng đến mục tiêu duy nhất là tổ ấm vững vàng cho mai sau”, Lê Đức tâm sự.

