Cặp 'động cơ tỉ đô' - bệ phóng bứt phá đặc khu Vân Đồn

Chưa đầy một năm, Khu kinh tế Vân Đồn liên tiếp đón nhận những dòng vốn quy mô lớn từ khu vực kinh tế tư nhân.

Tháng 12.2025, Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (casino) trị giá hơn 2 tỉ USD. Mới đây, ngày 16.6, tập đoàn này tiếp tục công bố cú bắt tay lịch sử với ba “ông lớn” toàn cầu gồm HAECO - một trong những tập đoàn kỹ thuật bảo dưỡng máy bay hàng đầu thế giới của Hồng Kông (Trung Quốc), hãng hàng không quốc gia Nhật Bản - Japan Airlines và tập đoàn thương mại toàn cầu Toyota Tsusho của Nhật Bản để đầu tư Tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) có quy mô 360 triệu USD.

Phối cảnh tổ hợp MRO quy mô nhất Việt Nam tại Vân Đồn

Đây là lựa chọn đầy thách thức, đòi hỏi nguồn lực lớn, tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai hiếm có của khu vực kinh tế tư nhân. Khi hai lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất cùng hội tụ tại một địa điểm, Sun Group đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái phát triển "vô tiền khoáng hậu", mở ra cơ hội bứt phá mang tính bước ngoặt cho Vân Đồn nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Lợi thế cạnh tranh từ phân khúc lợi nhuận cao

Trong cấu trúc chuỗi giá trị hàng không toàn cầu, MRO luôn nằm trong danh mục những lĩnh vực có biên độ lợi nhuận hấp dẫn nhất và là phân khúc hậu mãi mang lại giá trị gia tăng cao. Số liệu đơn vị nghiên cứu thị trường Mordor Intelligencechỉ ra rằng, quy mô thị trường MRO toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 450,46 tỉ USD năm 2026 lên mức 501,51 tỉ USD vào năm 2031, trong đó châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tại Việt Nam, nhu cầu này được dự báo sẽ chạm mốc 7,4 tỉ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, năng lực nội địa hiện tại chỉ mới đáp ứng được một phần rất nhỏ, khiến phần lớn dòng tiền bảo dưỡng của các hãng bay trong nước phải chảy ra nước ngoài.

Tổ hợp sẽ biến Vân Đồn thành điểm bảo dưỡng ưu tiên của các hãng hàng không quốc tế

Sự xuất hiện của Tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn được đánh giá là một lời giải sắc bén cho bài toán tối ưu hóa chi phí. So với các trung tâm MRO truyền thống vốn vô cùng đắt đỏ tại khu vực như Hồng Kông (Trung Quốc) hay Singapore, việc vận hành một tổ hợp bảo dưỡng chuẩn quốc tế tại Việt Nam mang đến những lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí hạ tầng và nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào.

Tổ hợp này không cạnh tranh bằng dịch vụ giá rẻ, mà bằng khả năng cung cấp giải pháp kỹ thuật cao cấp, với chi phí vận hành tối ưu. Lợi thế này được kỳ vọng sẽ tạo sức hút tự nhiên, biến Vân Đồn thành điểm đến ưu tiên của các hãng hàng không nội địa, khu vực và quốc tế trong chu kỳ bảo dưỡng tàu bay.

Đồng bộ hệ sinh thái - sức sống và cơ hội mới từ những mảnh ghép chiến lược

Nhìn từ góc độ phát triển bất động sản và hạ tầng, tổ hợp MRO rộng 20 ha kết hợp cùng siêu dự án Casino hơn 244 ha đóng vai trò là những dòng xung lực chạy dọc, làm sống động toàn bộ hạ tầng khép kín mà Sun Group đã kiến tạo tại Quảng Ninh.

Cảng HKQT Vân Đồn

Trước đó, mô hình liên kết hạ tầng "không - thủy - bộ" tại đây đã hình thành vững chắc với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và các tuyến cao tốc huyết mạch.

Khi Sun PhuQuoc Airways chính thức vận hành và hai siêu dự án này xuất hiện, chuỗi giá trị của Sun Group sẽ thực sự được tối ưu hóa. Tổ hợp MRO chính là bệ phóng cho hãng hàng không của Sun Group thiết lập năng lực tự chủ, kiểm soát rủi ro và giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào các cơ sở nước ngoài.

Nếu tổ hợp casino quy mô hơn 2 tỉ USD đóng vai trò thu hút lượng khách thượng lưu, giới tài phiệt và dòng ngoại tệ chảy về thông qua các dịch vụ giải trí, resort, condotel và thương mại cao cấp, thì Tổ hợp MRO lại là thỏi nam châm hấp dẫn dòng tiền từ công nghiệp phụ trợ công nghệ cao.

Tổ hợp Casino quy mô hơn 2 tỉ USD tại Vân Đồn

Nhìn rộng hơn, Vân Đồn không chỉ có hệ sinh thái "vô tiền khoáng hậu" mà Sun Group thiết lập, với tâm điểm là dự án casino tỉ USD hay Tổ hợp MRO công nghệ cao. Một xung lực lớn hơn đang dần hình thành, đó là chủ trương phát triển Vân Đồn thành đặc khu kinh tế - mô hình tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho toàn bộ vùng Đông Bắc.

Nếu bệ phóng đặc khu kinh tế thành hình, Vân Đồn sẽ vượt ra khỏi vai trò một địa phương du lịch, hướng tới trở thành khu kinh tế biển đa ngành, kết hợp công nghiệp giải trí, casino, du lịch cao cấp và dịch vụ tổng hợp, logistics, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo thực sự có tính cạnh tranh quốc tế.

Theo các chuyên gia, rất ít nơi tại Việt Nam hội tụ đồng thời cả ba lợi thế: vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và những nhà đầu tư đủ năng lực dẫn dắt cuộc chơi. Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác “Hai hành lang - một vành đai” kinh tế Việt - Trung, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN - Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nơi đây, sở hữu đầy đủ ba loại hình hạ tầng giao thông chiến lược gồm đường không với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường biển với Cảng Ao Tiên và đường bộ với tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bức tranh hạ tầng cũng đang trở thành nền móng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi các dòng vốn không chỉ đổ vào du lịch hay bất động sản nghỉ dưỡng mà còn mở rộng sang công nghiệp phụ trợ hàng không, logistics, thương mại quốc tế và các dịch vụ chất lượng cao.

Nếu casino tạo nên sức hút của ngành công nghiệp giải trí xa xỉ; MRO tạo dựng vị thế của một trung tâm kỹ thuật hàng không công nghệ cao; thì cơ chế đặc khu chính là đòn bẩy thể chế, mở rộng không gian tăng trưởng và tạo ra sức hấp dẫn dài hạn đối với dòng vốn trong và ngoài nước.