CAP-EDU dẫn lối sinh viên Việt Nam hội nhập nghề nghiệp quốc tế

Trong xu hướng đó, các chương trình thực tập sinh tại châu Âu, đặc biệt là Đan Mạch, đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của sinh viên Việt Nam khối ngành nông nghiệp, chăn nuôi và thực phẩm. Đồng hành cùng sinh viên trên hành trình này, Công ty CP Hợp tác và Phát triển Giáo dục Quốc tế CAP-EDU đang từng bước khẳng định vai trò là đơn vị định hướng nghề nghiệp, kết nối cơ hội và hỗ trợ hội nhập quốc tế cho người trẻ Việt Nam.

Thực tập trong môi trường chuẩn châu Âu

Sáng 25.1 tại TP.HCM, CAP-EDU tổ chức tọa đàm về chương trình thực tập sinh hưởng lương tại Đan Mạch, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, phụ huynh và những người làm công tác giáo dục hướng nghiệp.

Điểm khác biệt của tọa đàm nằm ở cách tiếp cận, không chỉ giới thiệu cơ hội mà tập trung phân tích bản chất chương trình, điều kiện tham gia, môi trường làm việc và những thách thức thực tế khi sinh viên Việt Nam sang châu Âu làm việc. Nhiều câu hỏi thẳng thắn về chi phí, thu nhập, rào cản ngôn ngữ, khả năng thích nghi văn hóa và lộ trình sau thực tập đã được trao đổi cởi mở.

Việc tổ chức các buổi tọa đàm như vậy nhằm giúp sinh viên hiểu đúng trước khi quyết định, tránh tâm lý “đi theo phong trào” và có sự chuẩn bị nghiêm túc cho con đường nghề nghiệp dài hạn

Tham gia chia sẻ tại tọa đàm, chị Nguyễn Ngọc Trinh, người có hơn 15 năm sinh sống và làm việc tại Đan Mạch mang đến góc nhìn thực tế từ chính trải nghiệm cá nhân và quá trình đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại quốc gia này.

Theo chị Trinh, nhiều sinh viên Việt Nam ban đầu lo ngại khi nghe đến công việc chăn nuôi bò, heo tại Đan Mạch. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác với hình dung thông thường. "Đây không phải là lao động phổ thông đơn thuần mà là môi trường làm việc có quy trình, có khoa học, gắn chặt với công nghệ và quản lý hiện đại. Sinh viên học được rất nhiều thứ, từ chuyên môn đến tư duy làm việc", chị Trinh chia sẻ.

Chị cũng nhấn mạnh giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở thu nhập, mà ở sự trưởng thành về tư duy và kỹ năng sống. "Chỉ sau vài tháng, nhiều bạn thay đổi rất rõ như tự lập hơn, kỷ luật hơn và hiểu rõ mình muốn gì trong tương lai. Đây là điều không dễ có được nếu chỉ học và làm việc trong môi trường quen thuộc", chị nói.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chia sẻ: CAPEDU (viết tắt của Captain in Education) mang sứ mệnh của một "Người thuyền trưởng" trong lĩnh vực Giáo dục. Ông đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm vào các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và trải nghiệm quốc tế bởi đây là những hành trình mang lại giá trị to lớn tới tư duy hội nhập và nền tảng sự nghiệp vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Xuất thân từng là một thực tập sinh ở nước ngoài, anh Kiên cho biết chính trải nghiệm cá nhân giúp anh thấu hiểu những bỡ ngỡ, lo lắng của người trẻ khi lần đầu bước ra môi trường quốc tế. Từ đó, CAP-EDU được xây dựng theo hướng đồng hành thực chất, không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối hồ sơ.

Chuẩn bị năng lực thực chiến trước khi ra thế giới

Theo giới thiệu của CAP-EDU, chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch chủ yếu dành cho sinh viên và kỹ sư trẻ thuộc các khối ngành trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, nhà hàng khách sạn và các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp. Thời gian thực tập phổ biến khoảng 18 tháng, làm việc trực tiếp tại các trang trại bò sữa, heo hoặc gia cầm theo mô hình chăn nuôi hiện đại.

Theo anh Nguyễn Văn Kiên, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc sinh viên được "đặt mình vào môi trường làm việc chuẩn châu Âu". "Các bạn học được cách làm việc có kế hoạch, tuân thủ quy trình, chịu trách nhiệm với công việc và lựa chọn của mình. Đây là nền tảng quan trọng cho bất kỳ con đường nghề nghiệp nào sau này," anh nói.

Tại tọa đàm, CAP-EDU cũng chia sẻ cách tiếp cận trong việc chuẩn bị cho ứng viên. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động Đan Mạch và châu Âu, CAP-EDU tập trung đào tạo năng lực thực chiến, thay vì chỉ hỗ trợ thủ tục.

Sinh viên được đào tạo ngoại ngữ từ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt chú trọng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành, giúp có thể làm việc ngay khi sang nước ngoài. Song song đó là các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, xử lý tình huống khó, quản trị rủi ro và thích nghi văn hóa.

Theo chị Nguyễn Ngọc Trinh, việc chuẩn bị tâm thế và kỹ năng trước khi đi là yếu tố then chốt. "Nếu các bạn hiểu rõ mình đi để học gì, trải nghiệm gì và sẵn sàng đối mặt khó khăn, thì 18 tháng ở Đan Mạch sẽ là khoảng thời gian rất đáng giá", chị nói.