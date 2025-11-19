Cặp nghệ sĩ song sinh nổi tiếng qua đời cùng lúc

Alice Kessler và Ellen Kessler vào năm 2025 Ảnh: Chụp màn hình People

Hai nghệ sĩ qua đời nhờ trợ tử

Cặp nghệ sĩ song sinh Alice và Ellen Kessler, làm chấn động giới nghệ thuật châu Âu khi quyết định kết thúc cuộc đời mình vào cùng một ngày. Theo tờ báo Đức Bild, hai chị em người Đức nổi tiếng này đã qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng gần Munich vào hôm 17.11, thông qua sự hỗ trợ y tế để chấm dứt cuộc sống (assisted suicide).

Được xem là biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn thời hậu chiến, Alice và Ellen Kessler nổi tiếng quốc tế từ những năm 1950 - 1960. Đặc biệt tại Ý, họ được mệnh danh là "đôi chân quốc dân" nhờ sự thanh lịch, đôi chân dài, tài năng ca hát, khiêu vũ trên sân khấu và truyền hình.

Thông cáo tưởng nhớ của Đài Phát thanh Monte Carlo (Monaco) viết: "Alice và Ellen Kessler đã ra đi cùng nhau, đúng như cách họ sống: không thể tách rời". Cặp đôi nghệ sĩ độc đáo này đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trí tưởng tượng của nhiều người.

Theo People, hai chị em đã bày tỏ rằng họ "không còn muốn sống nữa" và chủ động lựa chọn kết thúc cuộc sống cùng nhau. Cảnh sát cũng đã được thông báo về vụ việc.

Quyết định này được thực hiện nhờ vào luật hỗ trợ y tế để chấm dứt cuộc sống (assisted suicide) đã được hợp pháp hóa tại Đức từ năm 2019. Hình thức này khác với cái chết êm dịu (euthanasia) ở chỗ bệnh nhân tự dùng thuốc theo toa để kết thúc cuộc đời mình, chứ không phải do bác sĩ trực tiếp thực hiện.

Trước đó, vào tháng 4.2024, cặp song sinh Kessler đã chia sẻ với Bild về mong muốn được chôn cất tro cốt chung trong một chiếc bình, bên cạnh mẹ Elsa và chú chó Yello của họ. Việc họ ra đi cùng nhau đã hoàn thành trọn vẹn di nguyện chung về một cuộc đời song hành, từ sân khấu cho đến giây phút cuối cùng.

Mặc dù có sự nghiệp rực rỡ và nhận được sự theo đuổi của nhiều người, cả Alice và Ellen đều chọn sống độc thân, không kết hôn. Họ từng tiết lộ sự ám ảnh về người cha nghiện rượu và bạo hành đã ảnh hưởng đến quyết định này.

Trong suốt cuộc đời, hai chị em luôn gắn bó với nhau, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Alice từng tâm sự rằng sự gắn kết với người em song sinh mới là vĩnh cửu và họ "có lẽ đã không thể đứng trên sân khấu lâu đến thế nếu mỗi người hoạt động riêng lẻ". Sự đồng điệu tuyệt đối này là yếu tố quan trọng làm nên thương hiệu của họ.