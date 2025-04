[Cập nhật] Hợp luyện diễu binh, diễu hành ở TP.HCM

Tối nay 22.4, có hơn 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (Q.1).

Để phục vụ buổi hợp luyện, từ 17 giờ 30 ngày 22.4 đến 1 giờ sáng hôm sau 23.4, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông.

Hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận từ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành

Buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng; trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhiều lãnh đạo của cơ quan quân đội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện lãnh đạo TP.HCM đến dự buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 22.4 có bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trong đội hình hợp luyện diễu binh tối 22.4 tại TP.HCM, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Phía sau là lực lượng quân nhạc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện động tác chỉ huy kèn hiệu trong buổi hợp luyện diễu binh tối 22.4 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đội hình nữ quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tái hiện hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối quần chúng trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 22.4 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trống hội và múa cờ dân tộc rực rỡ sắc màu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc Việt Nam trong hành trình dựng nước và giữ nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc hòa cùng tiếng trống hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Màn trình diễn trống hội tạo nên không gian rộn ràng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự kiến, TP.HCM sẽ tiếp tục sơ duyệt vào tối 25.4 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 27.4, trước khi diễu binh chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng 30.4.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm tại TP.HCM vào ngày 30.4 là sự kiện cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Trong đó, TP.HCM đóng vai trò chủ trì thực hiện, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động cụ thể.

Phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang và công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP.HCM đảm nhiệm, gồm 12 khối với khoảng 13.050 người tham gia.

Trong đó, có 23 khối thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam và 13 khối thuộc Công an Nhân dân.

Khối Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm: sĩ quan Bộ Quốc phòng, sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu, sĩ quan Tổng cục Chính trị, sĩ quan các Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Tăng - Thiết giáp, Lực lượng Quân y, nữ sĩ quan Quân đội, sĩ quan Dân quân tự vệ và sĩ quan Dự bị động viên.

Ngoài ra còn có các khối Quân nhạc và sĩ quan đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30.4.1975, gồm: Quân đoàn 1 - “Binh đoàn Quyết Thắng”, Quân đoàn 2 - “Binh đoàn Hương Giang”, Quân đoàn 3 - “Binh đoàn Tây Nguyên”, Quân đoàn 4 - “Binh đoàn Cửu Long” và Đoàn 232.

Khối chiến sĩ thuộc các lực lượng Lục quân, Đặc công, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Hậu cần, Tác chiến điện tử, Biệt động, Trinh sát, Cảnh vệ và Không quân cũng sẽ tham gia diễu binh, tạo nên đội hình thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khối Công an Nhân dân gồm 13 khối, bao gồm: sĩ quan Bộ Công an, sĩ quan các lực lượng Cảnh sát Cơ động, Giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Hình sự, Điều tra tội phạm về ma túy, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông, Phòng - chống tội phạm công nghệ cao, Môi trường, Kinh tế, cùng khối nữ sĩ quan Công an và khối Kỵ binh.

Phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm, gồm 12 khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Cụ thể là các khối đại diện công nhân, nông dân, trí thức; phụ nữ; thanh niên - sinh viên; thiếu nhi; các dân tộc thiểu số; các tổ chức tôn giáo; lực lượng vũ trang địa phương; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các doanh nghiệp; tổ chức phi chính phủ và khối đại diện các địa phương.

Bên cạnh phần diễu binh - diễu hành, chương trình còn có những hoạt động điểm nhấn giàu tính biểu tượng. Đáng chú ý là nghi thức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng không quân sẽ tham gia trình diễn với 13 máy bay trực thăng treo cờ, 9 máy bay Yak-130 và 7 máy bay Su-30MK2 bay chào mừng trên bầu trời TP.HCM.

Ngoài ra, phần diễu hành còn có sự xuất hiện của các xe mô hình đặc biệt, gồm: xe mô hình Quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe cờ Đảng, cờ Tổ quốc và xe mô hình biểu tượng 50 năm đất nước thống nhất.