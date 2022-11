CẬP NHẬT kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ: đảng Cộng hòa tạm dẫn trước

Thượng viện

Theo kết quả cập nhật của The New York Times và The Washington Post, đảng Cộng hòa đã giành thêm được 6 ghế trong khi đảng Dân chủ giành thêm 4 ghế tại Thượng viện. Cán cân hiện tại là 40-35 nghiêng về phía đảng Dân chủ.

Tại bang Nam Carolina, thượng nghị sĩ Tim Scott của đảng Cộng hòa tái đắc cử. Thượng nghị sĩ Rand Paul của đảng này cũng tái đắc cử tại bang Kentucky, theo CNN.

Tại Alabama, bà Katie Britt của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trước đối thủ Will Boyd của đảng Dân chủ. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ đại diện bang này tại Thượng viện.

Tại Oklahoma, cả hai ứng viên của đảng Cộng hòa gồm Markwayne Mullin và James Lankford đều đắc cử. Trong đó, ông Lankford đang là đương kim thượng nghị sĩ trong khi ông Mullin trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện cho bang tại Thượng viện sau gần một thế kỷ, theo CNN.

Hạ viện

Trong khi đó, đảng Cộng hòa cũng đang tạm dẫn trước trong cuộc đua tại Hạ viện với 22 ghế trong khi đảng Dân chủ mới có 13 ghế. Tổng số ghế tại Hạ viện là 435 ghế và cần 218 để giành thế đa số.





Theo AP, đảng Cộng hòa đã giật được ghế đầu tiên tại Hạ viện từ phía đảng Dân chủ khi ứng viên Cộng hòa Cory Mills giành chiến thắng tại khu vực 7 tại bang Florida, đánh bại đối thủ Dân chủ Karen Green. Chiếc ghế tại đây trước đó thuộc về hạ nghị sĩ Stephanie Murphy của đảng Dân chủ, người đang về hưu và không tái tranh cử.

Thống đốc bang

Về các cuộc đua khác, diễn biến đáng chú ý là ông Ron DeSantis của đảng Cộng hòa tái đắc cử chức thống đốc bang Florida. Ông DeSantis được cho là ứng viên nặng ký cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Ứng viên đảng dân chủ Maura Healey đã đắc cử chức thống đốc bang Massachusetts, trở thành thống đốc đầu tiên trong lịch sử Mỹ là người đồng tính nữ công khai. Ứng viên này vượt qua đối thủ Geoff Diehl của đảng Cộng hòa để thay thế Thống đốc Charlie Baker cũng của đảng Cộng hòa, người đã quyết định không tái tranh cử.

Bà Sarah Huckabee Sanders, cựu phát ngôn viên Nhà Trắng trong chính quyền ông Trump, đã đắc cử chức thống đốc bang Arkansas, theo AP

(tiếp tục cập nhật)