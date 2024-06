Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn rất đa dạng, có thể do vợ, chồng hoặc do cả hai, do bệnh lý, di truyền, bất thường nhiễm sắc thể, lối sống… Tùy vào nguyên nhân và tình trạng vợ chồng vô sinh được chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay gồm bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và thụ tinh ống nghiệm (IVF) với tỷ lệ thành công khác nhau.

20 giờ thứ tư ngày 12.6.2024, các bác sĩ IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về "Tìm hiểu về IUI và IVF, cập nhật mới bậc nhất về các kỹ thuật hiện đại này". Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) - 028.7102.6789 (TP.HCM).