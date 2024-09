Cập nhật ngay top 6 phiên bản kem chống nắng Image Skincare hàng đầu công nghệ Exosome

Exosome: Chiết xuất từ vi tảo xanh giàu Astaxanthin, giúp phục hồi tổn thương da và tăng cường sức đề kháng cho da trước các tác nhân gây hại từ môi trường (khả năng chống gốc tự do cao gấp 6000 lần so với vitamin C).