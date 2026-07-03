Cấp nước Chợ Lớn chuyển đổi số, hướng tới hệ thống cấp nước thông minh

Số hóa quy trình, nâng trải nghiệm khách hàng

Một trong những thay đổi rõ nét là Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cho ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử, tự động hóa các luồng xử lý và phê duyệt nội bộ. Thay vì phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy và quy trình thủ công, các phòng, ban, đội trong công ty từng bước chuyển sang môi trường làm việc số, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng khả năng liên thông dữ liệu và giảm các điểm nghẽn trong quản trị.

Cấp nước Chợ Lớn đang từng bước hình thành mô hình vận hành hiện đại, phù hợp định hướng phát triển đô thị thông minh của TP.HCM ẢNH: ĐVCC

Ở khâu phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn triển khai hệ sinh thái chăm sóc khách hàng đa kênh. Người dân có thể tra cứu thông tin, theo dõi hóa đơn, thanh toán tiền nước hoặc gửi phản ánh thông qua ứng dụng SAWACO-CSKH, Zalo Official Account và hệ thống hóa đơn điện tử. Việc mở rộng các kênh tương tác trực tuyến giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ mọi lúc, hạn chế phải đến trực tiếp điểm giao dịch.

Công ty cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác chăm sóc khách hàng thông qua Smartbot AI và Voicebot AI. Các công cụ này được định hướng hỗ trợ tiếp nhận, phân loại phản ánh, cung cấp thông tin về dịch vụ cấp nước, tiền nước và điều phối xử lý sự cố. Khi hoàn thiện, hệ thống tự động có thể giảm tải cho tổng đài viên trong giờ cao điểm, đồng thời giúp các yêu cầu của khách hàng được ghi nhận nhanh và thống nhất hơn.

Với doanh nghiệp cấp nước, hạ tầng kỹ thuật là "mạch máu" của hoạt động vận hành. Vì vậy, chuyển đổi số không chỉ dừng ở quản trị hay dịch vụ khách hàng, mà còn đi sâu vào quản lý mạng lưới đường ống, áp lực, lưu lượng và thất thoát nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đang xây dựng nền tảng quản lý kỹ thuật dựa trên ba trụ cột công nghệ: hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu tự động SCADA, cùng mô hình quản lý vùng tách mạng cấp nước DMA.

Trong đó, GIS đóng vai trò như bản đồ số của mạng lưới cấp nước, lưu trữ vị trí và thuộc tính của các tuyến ống, van, đồng hồ, điểm đấu nối. Khi kết hợp với SCADA, dữ liệu về áp lực và lưu lượng nước tại từng khu vực được truyền về trung tâm điều hành. Nếu xuất hiện chỉ số bất thường, hệ thống có thể hỗ trợ cảnh báo sớm nguy cơ bể ống, rò rỉ hoặc biến động áp lực, giúp đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng khoanh vùng, kiểm tra và xử lý.

Mô hình DMA tiếp tục giúp công ty chia nhỏ mạng lưới thành từng vùng quản lý, qua đó theo dõi chặt chẽ sản lượng nước vào - ra, phát hiện bất thường và kiểm soát thất thoát nước chủ động hơn. Việc số hóa dữ liệu ghi chỉ số nước của khách hàng cũng góp phần minh bạch hóa thông tin từ đầu nguồn đến đồng hồ sử dụng, tạo cơ sở để phân tích, đối chiếu và quản lý hiệu quả hơn.

Theo định hướng dài hạn, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, có khả năng tự động hóa cao hơn trong quản lý lưu lượng, áp lực và cảnh báo sự cố. Một trọng tâm trong giai đoạn tới là lộ trình thay thế, triển khai đồng hồ nước thông minh sử dụng công nghệ truyền dữ liệu từ xa, ưu tiên các hộ tiêu thụ lớn và khu vực trọng điểm. Khi dữ liệu tiêu thụ được cập nhật thường xuyên, công ty có thể phân tích xu hướng dùng nước theo giờ, theo khu vực, từ đó dự báo nhu cầu, điều tiết mạng lưới và phát hiện bất thường nhanh hơn.