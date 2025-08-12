Cấp nước Gia Định cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngành nước

Theo công ty, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên ngành nước, chủ động kết bạn Zalo với người dân, sau đó gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo để "hướng dẫn" thanh toán tiền nước hoặc nâng định mức sử dụng từ 4m³ lên 6m³/người/tháng, một chủ đề được nhiều khách hàng quan tâm.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân truy cập đường link giả, làm theo hướng dẫn, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn bị dụ dỗ tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp giấy tờ tùy thân với lý do "xác minh định danh", gây rủi ro nghiêm trọng về an toàn dữ liệu.

Công ty CP Cấp nước Gia Định khẳng định, hiện không có bất kỳ chủ trương nào về việc điều chỉnh định mức từ 4m³ lên 6m³/người/tháng như nội dung các đối tượng mạo danh đưa ra. Công ty cũng không cử nhân viên kết bạn, nhắn tin riêng với khách hàng, càng không yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hay thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến điều chỉnh định mức sử dụng nước.

Để đảm bảo an toàn thông tin và tránh bị lừa đảo, Cấp nước Gia Định khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ số điện thoại hay đường link lạ nào. Người dân cũng không nên kết bạn Zalo với người lạ tự xưng là nhân viên ngành nước. Mọi giao dịch cần thực hiện qua các kênh chính thức của công ty.

Người dân tải ứng dụng SAWACO CSKH để cập nhật các thông tin về ngành cấp nước

Khách hàng có thể tải và cài đặt ứng dụng Chăm sóc Khách hàng của Sawaco (tìm trên App Store hoặc Google Play với từ khóa "Sawaco CSKH") để tra cứu chỉ số tiêu thụ nước, thanh toán tiền nước, đăng ký định mức và nhận thông báo chính thống từ ngành cấp nước một cách an toàn, minh bạch.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nghi vấn, khách hàng liên hệ trực tiếp Công ty CP Cấp nước Gia Định qua tổng đài 19001024, email: gd@giadinhwater.vn hoặc truy cập website: giadinh.sawaco.com.vn

Công ty kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng bởi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.