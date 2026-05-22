Cấp nước Thủ Đức: Giữ dòng nước ổn định, lan tỏa nghĩa tình nơi biên cương

Tại cuộc họp chuyên đề về công tác giảm nước không doanh thu tuần 15 năm 2026, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường phối hợp, tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát thất thoát nước, nâng cao hiệu quả khai thác và vận hành hệ thống cấp nước trên địa bàn quản lý.

Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức kiểm tra, sửa chữa hệ thống ống cấp nước trên địa bàn ẢNH: ĐVCC

Một trong những nội dung được chú trọng là đẩy mạnh công tác dò tìm rò rỉ, sửa chữa các điểm bể ngầm trên hệ thống đường ống cấp nước, đặc biệt tại các khu vực DMA. Đây là giải pháp kỹ thuật quan trọng nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước, đồng thời giúp đơn vị chủ động kiểm soát áp lực, lưu lượng và chất lượng vận hành trên mạng lưới.

Công ty cũng tiếp tục triển khai kế hoạch thay thế đồng hồ nước hết niên hạn trong năm 2026, nhằm đảm bảo độ chính xác trong đo đếm, quản lý sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Song song với các giải pháp trên, công tác súc xả mạng lưới, vệ sinh hệ thống cấp nước được thực hiện thường xuyên để bảo đảm chất lượng nước trước khi đấu nối cấp nước trở lại cho khách hàng. Việc kiểm tra, rà soát các trường hợp đồng hồ nước tiêu thụ bằng 0 m³ trong nhiều kỳ cũng được tăng cường, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại trong quá trình sử dụng nước.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, Công ty còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO. Thông qua ứng dụng này, khách hàng có thể tra cứu thông tin sử dụng nước, phản ánh sự cố và tiếp cận các dịch vụ tiện ích trực tuyến thuận lợi hơn. Đây cũng là bước đi phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực cấp nước, hướng đến phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức còn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là một phần trong trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công ty phối hợp cùng Đồn Biên phòng Lò Gò, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình "Biên cương nhớ lời Bác dạy" tại vùng biên giới.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới. Những lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng, mà còn gửi gắm niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cùng chung tay bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Cũng trong chương trình, Công ty trao 70 phần quà gồm cặp sách, vở, bút viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học trên địa bàn. Những phần quà giản dị nhưng thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tập thể cán bộ, người lao động Công ty đối với trẻ em vùng biên, động viên các em vượt khó, chăm ngoan học tập.

Đoàn công tác cũng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lò Gò trồng 20 cây ăn trái trong khuôn viên đơn vị. Hoạt động này vừa hưởng ứng tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường, vừa gợi nhắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".