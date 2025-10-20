Cáp quang biển APG lại gặp sự cố

Theo thông tin từ Đài Loan, tuyến cáp quang biển APG (Asia-Pacific Gateway) ghi nhận sự cố nguồn điện vào ngày 19.10, tại phân đoạn S3 cách Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 66 km. Vấn đề này gây ra một số trục trặc cho kết nối internet tại Đài Loan. Còn tại Việt Nam, một ISP (Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ internet) cũng xác nhận thông tin trên.

Công tác sửa chữa sự cố nhanh chóng được đơn vị phụ trách kỹ thuật triển khai, tuy nhiên chưa thể đưa ra thời gian phục hồi dự kiến.

Cáp quang biển APG gặp sự cố Ảnh: chụp màn hình

Vào tháng 1 và tháng 7 năm nay, tuyến cáp quang biển APG cũng từng gặp trục trặc, gây ảnh hưởng đến kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế. Thông tin từ ISP vào thời điểm tháng 7 cho biết đến tháng 10, tuyến cáp này sẽ trở lại hoạt động bình thường, theo đúng lưu lượng thiết kế.

Hiện Việt Nam có 6 tuyến cáp quang biển gồm IA, AAE-1, APG, AAG, SMW-3 và ADC (vừa đi vào hoạt động từ giữa tháng 4.2025). Dung lượng ADC đoạn nối tới Việt Nam là 50 Tbps, trở thành tuyến lớn nhất và bằng 125% tổng dung lượng kết nối quốc tế trước đó trên các tuyến cáp biển. Tuyến ADC kết nối trực tiếp 3 trung tâm internet châu Á gồm Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông và có sự tham gia đầu tư, hợp tác của một nhà mạng tại Việt Nam.

Tháng 8 vừa qua, Việt Nam cũng chính thức có thêm một tuyến cáp quang đất liền do doanh nghiệp trong nước làm chủ. Thời gian gần đây, Việt Nam không ngừng nâng cấp hạ tầng internet với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 15 tuyến cáp quang biển, trong đó dự kiến có đến 7 tuyến hoạt động trong năm 2025.