Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cáp quang biển APG lại gặp sự cố

Anh Quân
Anh Quân
20/10/2025 09:40 GMT+7

Một sự cố liên quan đến nguồn điện xảy ra trên tuyến cáp quang biển APG, gây ảnh hưởng đến kết nối internet đi quốc tế.

Theo thông tin từ Đài Loan, tuyến cáp quang biển APG (Asia-Pacific Gateway) ghi nhận sự cố nguồn điện vào ngày 19.10, tại phân đoạn S3 cách Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 66 km. Vấn đề này gây ra một số trục trặc cho kết nối internet tại Đài Loan. Còn tại Việt Nam, một ISP (Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ internet) cũng xác nhận thông tin trên.

Công tác sửa chữa sự cố nhanh chóng được đơn vị phụ trách kỹ thuật triển khai, tuy nhiên chưa thể đưa ra thời gian phục hồi dự kiến.

Cáp quang biển APG lại gặp sự cố - Ảnh 1.

Cáp quang biển APG gặp sự cố

Ảnh: chụp màn hình

Vào tháng 1 và tháng 7 năm nay, tuyến cáp quang biển APG cũng từng gặp trục trặc, gây ảnh hưởng đến kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế. Thông tin từ ISP vào thời điểm tháng 7 cho biết đến tháng 10, tuyến cáp này sẽ trở lại hoạt động bình thường, theo đúng lưu lượng thiết kế.

Hiện Việt Nam có 6 tuyến cáp quang biển gồm IA, AAE-1, APG, AAG, SMW-3 và ADC (vừa đi vào hoạt động từ giữa tháng 4.2025). Dung lượng ADC đoạn nối tới Việt Nam là 50 Tbps, trở thành tuyến lớn nhất và bằng 125% tổng dung lượng kết nối quốc tế trước đó trên các tuyến cáp biển. Tuyến ADC kết nối trực tiếp 3 trung tâm internet châu Á gồm Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông và có sự tham gia đầu tư, hợp tác của một nhà mạng tại Việt Nam.

Tháng 8 vừa qua, Việt Nam cũng chính thức có thêm một tuyến cáp quang đất liền do doanh nghiệp trong nước làm chủ. Thời gian gần đây, Việt Nam không ngừng nâng cấp hạ tầng internet với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 15 tuyến cáp quang biển, trong đó dự kiến có đến 7 tuyến hoạt động trong năm 2025.

Tin liên quan

Điều gì xảy ra nếu cáp quang biển bị đứt?

Điều gì xảy ra nếu cáp quang biển bị đứt?

Thế giới được kết nối thông tin với nhau bởi những sợi cáp quang biển, với thiết kế nhiều lớp bảo vệ nhưng phần lõi không khác gì dây cáp internet tại nhà.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản AAG Cáp quang biển tuyến cáp quang ADC thông tin Cáp quang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận