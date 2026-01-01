Cặp sao 'Cõng anh mà chạy' ra sao sau 2 năm vắng bóng màn ảnh?

Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon trong Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) ẢNH: POSTER PHIM

Byeon Woo Seok đóng cặp với IU

Perfect Crown (hay còn gọi 21st Century Prince's Wife) lấy bối cảnh Hàn Quốc hiện đại theo chế độ quân chủ lập hiến. Ở đó, Đại hoàng tử Lee Ahn (Byeon Woo Seok đóng) "không có gì trong tay" dù mang dòng máu hoàng tộc. Thậm chí, sự tồn tại của anh lại là mối đe dọa đối với nhà vua hiện tại. Song song đó, Lee Ahn còn đối mặt trước cuộc hôn nhân sắp đặt cũng như mối quan hệ phức tạp với Sung Hee Joo (IU), một nữ thừa kế nhà tài phiệt có mọi thứ nhưng chỉ là thường dân.



Tờ News1 (Hàn Quốc) nhận định Perfect Crown là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất năm 2026. Những góc quay hoành tráng, phục trang lộng lẫy mang hơi thở hiện đại cùng màu sắc hoàng gia đã đẩy kỳ vọng của khán giả đối với tác phẩm lên cao, đặc biệt với cốt truyện đan xen giữa đấu đá quyền lực và câu chuyện tình yêu giữa giới hoàng tộc - tài phiệt luôn là chủ đề dễ hút fan.

Perfect Crown quy tụ hai ngôi sao Hàn đình đám IU và Byeon Woo Seok

ẢNH: POSTER PHIM

Ngoại hình nổi bật cùng phong thái vương giả của Byeon Woo Seok được nhận xét là phù hợp với nhân vật Đại hoàng tử Lee Ahn. Tuy nhiên, diễn xuất của anh trong teaser nhận về phản hồi trái chiều. Nhiều người xem đánh giá nam diễn viên có gương mặt thiếu cảm xúc và chưa tạo được "phản ứng hóa học" với nữ chính IU. Một bộ phận dân mạng lại cho rằng nên đợi Perfect Crown phát sóng rồi mới đưa ra đánh giá cụ thể.

Perfect Crown là phim đánh dấu màn tái xuất chính thức của Byeon Woo Seok sau vai Ryu Seon Jae trong Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) hồi năm 2024. Độ hot của nhân vật này cũng như cơn sốt của phim đã giúp anh thu hút đông đảo khán giả. Sau Lovely Runner, anh chỉ có đóng vai khách mời phim Hôn nhân không thua thiệt (No Gain No Love). Perfect Crown dự kiến đến với khán giả vào nửa đầu năm nay.

Tạo hình của Byeon Woo Seok trong Perfect Crown ẢNH: POSTER PHIM

Kim Hye Yoon trở lại mạnh mẽ với 3 phim

Tương tự Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon gần như "vắng bóng" trong năm qua sau thành công vang dội của Cõng anh mà chạy. Thế nhưng, năm 2026 được dự báo sẽ đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ của nữ diễn viên với loạt dự án đáng chú ý, trải dài từ truyền hình đến điện ảnh.

Nổi bật nhất là Good Partner 2, phim đã tung video giới thiệu đầu tiên vào ngày 31.12.2025 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Clip mở đầu bằng màn lộ diện của luật sư ly hôn Cha Eun Kyung (Jang Na Ra đóng), đồng thời hé lộ sự xuất hiện của Kim Hye Yoon trong vai một nữ luật sư trẻ đầy nhiệt huyết. Good Partner 1 từng được đón nhận nồng nhiệt, lập kỷ lục rating 18,7% khi chiếu trên đài SBS vào giữa năm 2024, vì vậy phần tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công này.

Kim Hye Yoon trong No Tail to Tell ẢNH: POSTER PHIM

Bên cạnh đó, Kim Hye Yoon cũng tái xuất màn ảnh nhỏ với Human From Today (hay còn gọi No Tail to Tell), dự kiến lên sóng trên SBS vào giữa tháng 1 tới, sau khi Ẩn danh 3 (Taxi Driver 3) kết thúc. Trong No Tail to Tell, nữ diễn viên hóa thân thành Eun Ho, một cửu vĩ hồ khác biệt với đồng loại, không khao khát trở thành con người mà lựa chọn tận hưởng tuổi trẻ bất tử và tự do của mình.

Ngoài các dự án truyền hình, Kim Hye Yoon còn tấn công màn ảnh rộng cùng bộ phim kinh dị Salmokji do đạo diễn Lee Sang Min thực hiện. Tác phẩm hiện được kỳ vọng sẽ ra rạp trong năm nay, đánh dấu bước chuyển mới của người đẹp sinh năm 1996 sang thể loại nặng đô hơn về tâm lý và cảm xúc.