Cặp sao phim ‘Dưới bóng trung điện’ tái hợp trên sân khấu

Moon Sang Min và Oh Ye Ju lần đầu xuất hiện chung tại một sự kiện sau khi Dưới bóng trung điện kết thúc

Tối 18.2, lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc Circle Chart Music Awards (trước đây còn gọi là Gaon Chart Music Awards) 2023 diễn ra với sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hàn đình đám. Đặc biệt, màn xuất hiện của cặp sao phim Dưới bóng trung điện - Moon Sang Min và Oh Ye Ju trong vai trò nghệ sĩ trao giải cũng trở thành tâm điểm của sự kiện.

Ngay khi lộ diện trên sân khấu, bộ đôi đã nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả. Moon Sang Min và Oh Ye Ju sánh vai bên nhau trong trang phục tông đen sang chảnh. Mỹ nam 10X nổi bật cùng điểm nhấn là áo jeans xanh năng động phối hợp với vest. Còn nữ diễn viên khéo khoe vóc dáng quyến rũ với đầm có thiết kế bó sát cơ thể.

Moon Sang Min và Oh Ye Ju trên thảm đỏ lễ trao giải

Sau màn giới thiệu và trò chuyện ngắn duyên dáng, cả hai xướng tên người thắng giải cho hạng mục Biểu tượng mới của năm (New Icon of the Year)

Toàn bộ khoảnh khắc cả hai tại Circle Chart Music Awards 2023 diễn ra ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng khiến khán giả phát sốt. Loạt ảnh, video của Moon Sang Min và Oh Ye Ju tại sự kiện cũng như đằng sau hậu trường được chia sẻ rầm rộ.

Nhiều dân mạng thích thú khi chứng kiến giây phút "Thế tử" và "Thế tử tần" tái hợp lần đầu tiên sau 2 tháng kể từ bộ phim Dưới bóng trung điện. Nhiều bình luận hy vọng bộ đôi có dịp đóng cặp trong dự án tiếp theo thời gian tới.

Khán giả hy vọng cả hai hội ngộ ở những dự án tiếp theo

Cuối năm ngoái, Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) tạo hiệu ứng tích cực trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Cặp đôi Thế tử Seong Nam (Moon Sang Min đóng) và Thế tử tần Yoon Cheong Ha (Oh Ye Ju) cũng được fan ủng hộ nồng nhiệt. Oh Ye Ju và Moon Sang Min tạo "phản ứng hóa học" tốt, là điểm xuyết ngọt ngào hiếm hoi trong một bộ phim truyền hình đầy căng thẳng.

Moon Sang Min là tân binh trẻ đầy triển vọng tại làng phim ảnh xứ kim chi, trực thuộc công ty Awesome Entertainment. Ngôi sao Hàn sinh năm 2000 từng tham gia 4 lý do tôi ghét Giáng sinh, The Mermaid Prince: The Beginning, The Colors of Our Time, My name… Sau Dưới bóng trung điện, dự án sắp tới của mỹ nam cao 1,9m là Duty After School và Wedding Impossible.

Những cảnh quay chung của Oh Ye Ju và Moon Sang Min trong Dưới bóng trung điện luôn thu hút nhiều lượt xem, bàn luận sôi nổi

Trong khi đó, Oh Ye Ju là diễn viên đầu tiên dưới trướng Rain Company, công ty của Bi Rain. Ông chủ Bi Rain còn bất ngờ đóng vai khách mời trong tập 7 Dưới bóng trung điện để ủng hộ "gà nhà". Oh Ye Ju nổi bật cùng vẻ đẹp trong trẻo và có phần tinh nghịch. Với Yoon Cheong Ha của Dưới bóng trung điện, Oh Ye Ju được biết đến nhiều hơn. Trước đó, tân binh này chỉ tham gia 2 phim là Bắt ma phá án và Điệu cha cha cha làng biển.