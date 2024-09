Cặp siêu mẫu Lê Thúy - Anh Thư vô địch giải Pickleball Celebrity Championship

Giải Pickleball Celebrity Championship 2024 khu vực phía Nam thu hút hơn 40 VĐV là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, nam vương... tranh tài 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Trong đó đáng chú ý có siêu mẫu Anh Thư, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Thúy An, á hậu Hồng Hạnh, á hậu Ánh Vương, MC Thanh Thanh Huyền, nam vương Đạt Kyo, á vương Phùng Phước Thịnh, diễn viên La Quốc Hùng, diễn viên Trần Huy Anh, diễn viên Đỗ An, diễn viên Trần Quốc Minh An, ca sĩ Rayo.

Lê Thúy (trái) cùng Anh Thư vô địch nội dung đôi nữ giải Pickleball Celebrity Championship 2024 TL

Giải đấu diễn ra trong không khí hào hứng, tràn ngập tiếng cười từ sân đấu đến khán đài. Một số VĐV như Lê Thúy, Thanh Thanh Tuyền, Lê Thị Hồng Hạnh cho thấy năng khiếu với pickleball, môn thể thao mới lạ đang có tốc độ phát triển "chóng mặt" tại Việt Nam. Một số VĐV chỉ mới tập luyện nhưng cũng mạnh dạn ra sân tranh tài và thi đấu đầy quyết tâm.





MC Thanh Thanh Tuyền chơi pickleball khá tốt nhờ từng chơi quần vợt TL

Với nền tảng thể thao khi từng chơi bóng chuyền và có hơn 4 tháng làm quen với pickleball, siêu mẫu Lê Thúy dù đứng cùng đàn chị Anh Thư mới tập môn này 10 buổi nhưng đã cho thấy sự ăn ý và hiệu quả. Cặp siêu mẫu này lần lượt chinh phục các đối thủ để lên ngôi vô địch. Ở nội dung đôi nam, Đạt Kyo cùng Rayo cũng cho thấy khả năng và sự kết hợp ăn ý để đăng quang.





Siêu mẫu Anh Thư lên ngôi vô địch sau khi tập pickleball 10 buổi TL

Nhà báo Nguyễn Việt Lộc - Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Travel, Trưởng BTC giải cho biết: “Pickleball là một môn thể thao mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người yêu thích sự năng động và thách thức. Với sự tham gia của người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng đối với công chúng, giải đấu này không chỉ mang lại những trận đấu hấp dẫn, mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và tạo động lực cho các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao”.