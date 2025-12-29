Ở song thai, khả năng gặp sinh bọc điều cao hơn do màng ối của thai đôi thường dễ còn nguyên khi bé được lấy ra trong mổ lấy thai. Ngay từ những tuần đầu thai kỳ, chị N.T. được theo dõi bằng quy trình cá nhân hóa tại Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu), với siêu âm và xét nghiệm định kỳ nhằm hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn và biến chứng có thể xảy ra ở thai đôi.

Dù mang màu sắc kỳ diệu, sinh bọc điều không phải hiện tượng có thể chủ động tạo ra. Ở sinh thường, đây gần như là khoảnh khắc tự nhiên, ngẫu nhiên. Còn trong sinh mổ, nếu phát hiện túi ối còn nguyên, ekip cần phối hợp nhịp nhàng, thao tác chính xác và luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Em bé được chào chào đời trong bọc điều

Cặp song sinh chào đời trong bọc điều tại Bệnh viện Phương Nam

TS-BS Lê Văn Hiền - người được nhiều sản phụ tin tưởng gọi là "mát tay" trong các ca sinh bọc điều, chia sẻ: "Trong hàng nghìn ca sinh tôi từng đỡ, mỗi khoảnh khắc đều đặc biệt, nhưng việc chứng kiến một em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối luôn mang lại cảm xúc khó quên".

Bệnh viện Phương Nam tự hào đồng hành cùng mẹ bầu như một người dẫn đường tận tâm, giúp mẹ vững tin giữa vô vàn băn khoăn của thai kỳ. Mỗi mẹ bầu đều được cá thể hóa quy trình theo dõi, các mốc thăm khám được sắp xếp khoa học, kết hợp siêu âm - xét nghiệm nhằm đảm bảo mẹ hiểu rõ tình trạng thai kỳ của mình.

