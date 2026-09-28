Cặp tình nhân vừa ra tù lại 'ngựa quen đường cũ': 6 cửa hàng sập bẫy thế nào?

Sau khi chấp hành xong án tù, Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tiếp tục dùng giao dịch chuyển khoản giả để lừa đảo, lấy 6 cuộn dây điện tại Đắk Lắk.