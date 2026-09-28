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    Cặp tình nhân vừa ra tù lại 'ngựa quen đường cũ': 6 cửa hàng sập bẫy thế nào?
    VideoThời sự

    Cặp tình nhân vừa ra tù lại 'ngựa quen đường cũ': 6 cửa hàng sập bẫy thế nào?

    Hữu Tú-Bảo Phúc
    Sau khi chấp hành xong án tù, Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tiếp tục dùng giao dịch chuyển khoản giả để lừa đảo, lấy 6 cuộn dây điện tại Đắk Lắk.

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