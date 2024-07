Cặp vợ chồng 'hờ' thủ 4 khẩu súng và lựu đạn để buôn bán ma túy

Ngày 31.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an H.Thanh Trì (Hà Nội) bắt giữ Lê Anh Thắng (44 tuổi, ngụ xã Đông Mỹ, H.Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, quê xã Dân Lực, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) khi cả hai đang ở tại nhà riêng tại xã Đông Mỹ.



Các nghi phạm Lê Anh Thắng và Nguyễn Thị Lan cùng tang vật PHÚC NGƯ

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy như: hồng phiến, thuốc lắc, ma túy đá, heroin với tổng trọng lượng hơn 1 kg. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 4 khẩu súng các loại, 23 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, Lê Anh Thắng và Nguyễn Thị Lan đều đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này đang sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian gần đây, Thắng cung cấp ma túy cho Lan vận chuyển từ Hà Nội đến Thanh Hóa để bán cho người nghiện. Thắng thường cất giấu ma túy tại ngôi nhà riêng nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở xã Đông Mỹ, lắp nhiều camera an ninh xung quanh để canh chừng. Khi đi ra khỏi nhà, Thắng thường mang theo súng để sẵn sàng chống trả nếu bị bắt giữ, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa và Công an H.Thanh Trì đã phối hợp bắt giữ thành công Lê Anh Thắng và Nguyễn Thị Lan, để điều tra về các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy và tàng trữ vũ khí trái quy định.