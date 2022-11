Cặp vợ chồng ở Quảng Nam cầm đầu đường dây ghi lô đề 200 triệu đồng/ngày

Chiều 4.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề trên địa bàn.

Đường dây do Lê Quang Dũng (52 tuổi, ở xã Duy Phước, H.Duy Xuyên) và vợ là Hồ Thị Như Sương (46 tuổi) cầm đầu, với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỉ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, triệu tập nhiều nghi phạm liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, vợ chồng Lê Quang Dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trên địa bàn H.Duy Xuyên, TP.Hội An, H.Quế Sơn… dưới hình thức ghi lô đề, với phương thức nhắn tin, gọi điện với người chơi thông qua mạng xã hội.





Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định tham gia đường dây tổ chức đánh bạc có Võ Văn Sa (22 tuổi, ở xã Duy Trung, H.Duy Xuyên). Sa là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Nguyễn Minh (37 tuổi, ở xã Duy Phước) và vợ (Trần Thị Thảo, 28 tuổi), Hoàng Trịnh Bảo (43 tuổi, ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) và vợ (Hồ Thị Vỹ, 41 tuổi) cùng với Trương Thị Lài (40 tuổi, ở xã Duy Phước), Nguyễn Duy Chúc (34 tuổi, ở xã Duy Vinh, cùng H.Duy Xuyên), Nguyễn Thị Minh Quyết (36 tuổi, ở xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn) có vai trò nhận tịch đề của người đánh bạc.

Lực lượng chức năng cũng xác định, số tiền đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao các nghi phạm, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến đường dây lô đề cho Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên để tiếp tục điều tra, mở rộng.