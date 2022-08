Quảng Ngãi: Tạm giữ hình sự hai phụ nữ đánh bạc bằng hình thức lô đề

Chiều 24.8, Công an H.Trà Bồng cho biết, đang tạm giữ hình sự hai phụ nữ đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 ngày 23.8, tại cửa hàng bán quần áo B.K. (thuộc tổ dân phố 1, TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng), lực lượng CSĐT Công an H.Trà Bồng và Công an TT.Trà Xuân bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức bán lô đề do Châu Thị Kim Sen (36 tuổi, trú xã Trà Thủy) và Võ Thị Bích Hạnh (39 tuổi, tạm trú TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng) thực hiện.

Khai nhận với cơ quan chức năng, bà Sen và bà Hạnh cho biết, việc bán lô đề là do cả hai cùng góp vốn để thực hiện với tổng số tiền phục vụ bán lô đề trong ngày 23.8 là hơn 100 triệu đồng.





Khám xét chỗ ở của bà Sen và bà Hạnh, lực lượng công an tạm giữ 1 quyển vở phục vụ ghi tịch đề, 4 điện thoại di động, 1 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu Thị Kim Sen và Võ Thị Bích Hạnh để tiếp tục điều tra vụ tổ chức ghi lô đề.