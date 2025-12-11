CapCut giới thiệu chiến lược phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung AI

Ngày 10.12, CapCut tổ chức sự kiện “CapCut AI Creator Lab: Khai phóng Tương lai” tại TP.HCM, thu hút hơn 400 sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia công nghệ tham dự. Sự kiện nhằm nhìn lại vai trò của trí tuệ nhân tạo trong sản xuất video và công bố chiến lược mới phát triển cộng đồng sáng tạo sử dụng công cụ AI tại Việt Nam.

Đại diện CapCut chia sẻ về việc kết hợp AI trong quá trình sản xuất nội dung video ẢNH: KHẢI MINH

Trong năm qua, CapCut tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 500 triệu lượt tải toàn cầu, nằm trong top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất. Tại Việt Nam, nền tảng này xây dựng được cộng đồng sáng tạo nội dung đông đảo, đóng góp nhiều mẫu video thu hút hàng triệu người dùng. Các tính năng AI của CapCut cho phép tự động hóa nhiều khâu trong quy trình sản xuất video, giúp người dùng tập trung vào ý tưởng thay vì thao tác kỹ thuật, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo.

Tại sự kiện, CapCut Việt Nam công bố chiến lược “Phát triển Cộng đồng AI” cho năm 2026 với ba định hướng chính: đào tạo chuyên gia am hiểu AI, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhà sáng tạo và mở rộng khả năng tiếp cận công cụ AI đến nhiều nhóm người dùng. Đây là nỗ lực nhằm hình thành một hệ sinh thái sáng tạo nội dung bền vững, từ chuyên nghiệp đến phổ thông.

Lễ trao giải “CapCut AI Award 2025” cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình để vinh danh những nhà sáng tạo tiêu biểu. Nguyễn Thái Toàn, một trong các cá nhân được vinh danh, chia sẻ rằng việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, thu nhập và kết nối với thị trường quốc tế cho các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam.