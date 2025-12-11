Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

CapCut giới thiệu chiến lược phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung AI

Khải Minh
Khải Minh
11/12/2025 10:31 GMT+7

Sự kiện “CapCut AI Creator Lab” diễn ra vào ngày 10.12 nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành sáng tạo nội dung.

Ngày 10.12, CapCut tổ chức sự kiện “CapCut AI Creator Lab: Khai phóng Tương lai” tại TP.HCM, thu hút hơn 400 sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia công nghệ tham dự. Sự kiện nhằm nhìn lại vai trò của trí tuệ nhân tạo trong sản xuất video và công bố chiến lược mới phát triển cộng đồng sáng tạo sử dụng công cụ AI tại Việt Nam.

CapCut giới thiệu chiến lược phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung AI - Ảnh 1.

Đại diện CapCut chia sẻ về việc kết hợp AI trong quá trình sản xuất nội dung video

ẢNH: KHẢI MINH

Trong năm qua, CapCut tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 500 triệu lượt tải toàn cầu, nằm trong top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất. Tại Việt Nam, nền tảng này xây dựng được cộng đồng sáng tạo nội dung đông đảo, đóng góp nhiều mẫu video thu hút hàng triệu người dùng. Các tính năng AI của CapCut cho phép tự động hóa nhiều khâu trong quy trình sản xuất video, giúp người dùng tập trung vào ý tưởng thay vì thao tác kỹ thuật, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo.

Tại sự kiện, CapCut Việt Nam công bố chiến lược “Phát triển Cộng đồng AI” cho năm 2026 với ba định hướng chính: đào tạo chuyên gia am hiểu AI, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhà sáng tạo và mở rộng khả năng tiếp cận công cụ AI đến nhiều nhóm người dùng. Đây là nỗ lực nhằm hình thành một hệ sinh thái sáng tạo nội dung bền vững, từ chuyên nghiệp đến phổ thông.

Lễ trao giải “CapCut AI Award 2025” cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình để vinh danh những nhà sáng tạo tiêu biểu. Nguyễn Thái Toàn, một trong các cá nhân được vinh danh, chia sẻ rằng việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, thu nhập và kết nối với thị trường quốc tế cho các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

CapCut nhà sáng tạo nội dung video AI ứng dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận