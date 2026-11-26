Công nghệ tiên phong cần nguồn vốn đồng hành từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa. Doanh nghiệp công nghệ không chỉ cần nguồn lực tài chính mà còn cần những nhà đầu tư am hiểu công nghệ, có tầm nhìn dài hạn và khả năng hỗ trợ mở rộng thị trường.

"Capital to the Frontier - Dòng vốn cho công nghệ tiên phong" tại WISE HCMC+ 2026, diễn ra từ ngày 2 - 4.12 tại White Palace Hoàng Văn Thụ, TP.HCM, sẽ tập trung vào bài toán kết nối công nghệ với những dòng vốn phù hợp để biến tiềm năng thành sản phẩm, thị trường và tăng trưởng.

Với chủ đề "CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ, KIẾN TẠO XÃ HỘI SỐ", sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức, với TOTM Technologies là đơn vị đồng tổ chức quốc tế.

Demo Day: Khi startup gặp nhà đầu tư

Trong chuỗi hoạt động của WISE HCMC+ 2026, Demo Day: Kết nối startup và nhà đầu tư là một điểm nhấn dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Theo thông tin chương trình được công bố, Demo Day 2026 do Viện Đổi mới sáng tạo thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức, với sự đồng hành của quỹ đầu tư Touchstone Partners, dự kiến quy tụ 12 startup tiềm năng vào ngày 2.12.

Hoạt động pitching tại WISE HCMC+ 2025 tạo cơ hội để startup giới thiệu công nghệ và tiếp cận nhà đầu tư

Các startup có cơ hội trình bày giải pháp, mô hình kinh doanh, kết quả thử nghiệm và kế hoạch phát triển trước các nhà đầu tư, đồng thời trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng thương mại hóa và chiến lược sử dụng vốn.



Với nhà đầu tư, đây là cơ hội tiếp cận các dự án đang trong quá trình phát triển. Với startup, những phản hồi về thị trường, công nghệ và chiến lược kinh doanh đôi khi có giá trị không kém một cuộc trao đổi về vốn.

Mở rộng hợp tác để đưa công nghệ ra thị trường

WISE HCMC+ 2026 còn có Chương trình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) và Chương trình kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng cơ hội hợp tác giữa startup, doanh nghiệp và các đối tác công nghệ.

Thông qua đổi mới sáng tạo mở, doanh nghiệp lớn đưa ra bài toán thực tế, startup đề xuất giải pháp và cùng triển khai thử nghiệm, tạo điều kiện đánh giá khả năng ứng dụng của công nghệ.

Một bài toán từ Ngân hàng Nam Á được đưa ra cho startup và đơn vị cung cấp giải pháp tại Vietnam Innovation Summit 2026

Hoạt động kết nối quốc tế cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác có công nghệ bổ trợ, kinh nghiệm thương mại hóa, mạng lưới phân phối và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng mới.



Dòng vốn dài hạn và tầm nhìn đổi mới sáng tạo của TP.HCM

Thu hút đầu tư vào công nghệ tiên phong đòi hỏi môi trường chính sách thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng nghiên cứu và cơ chế hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.

WISE HCMC+ 2026 mở rộng và thúc đẩy không gian kết nối giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Trong đó, Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo Thành phố và quốc tế, diễn ra sáng ngày 3.12, sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho Thành phố.

Nguồn vốn dài hạn cần đồng hành cùng các giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường

WISE HCMC+ chính thức trở lại với mùa thứ 2 tại White Palace, TP.HCM, dự kiến thu hút hơn 6.000 đại biểu, hơn 300 nhà đầu tư và đối tác cùng đại diện từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Sự kiện mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và nền kinh tế khoa học, công nghệ của Việt Nam, hướng tới những quan hệ hợp tác có giá trị thực tiễn.

Thông tin chương trình và đăng ký tham dự: https://wisehcmc.com/