CapitaLand Development bàn giao không gian sống đẳng cấp tại The Orchard, TP.HCM

Các căn The Orchard được bàn giao thô với mặt ngoài hoàn thiện

Tọa lạc trên quỹ đất rộng 9,1 hecta, The Orchard là khu dân cư khép kín với hệ thống an ninh tối ưu, gồm 368 nhà ở cao cấp đa dạng loại hình, từ nhà phố liền kề, biệt thự đôi đến đơn lập. Không gian sống mang đậm nét kiến trúc hiện đại với độ cao trần lên đến 7 mét và diện tích từ 90 đến 250 mét vuông, mang lại cảm giác thoáng rộng, sang trọng và riêng tư. Mỗi căn đều sở hữu khu vườn riêng, tạo nên không gian xanh thư thái, lý tưởng cho từng khoảnh khắc nghỉ ngơi và hòa mình vào thiên nhiên. Tính đến nay, hơn 90% số căn đã có chủ sở hữu.

Hoạt động bàn giao The Orchard tiếp tục khẳng định đà phát triển mạnh mẽ của CLD sau nửa đầu năm 2025 đầy ấn tượng. Nhiều cột mốc quan trọng đã đạt được tại các dự án trên cả nước, tiêu biểu như các căn hộ thuộc phân khu Orchard Heights trong tổng dự án Sycamore đều đã được đặt chỗ, cũng như toàn bộ shop thương mại dịch vụ tại Lumi Hanoi và The Senique Hanoi đã được khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, CLD đã khởi công The Fullton, một trong những dự án nhà ở thấp tầng cao cấp đầu tiên tại miền Bắc, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Vinhomes nhằm củng cố năng lực phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Chia sẻ về những thành tựu đạt được, ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CapitaLand Development Việt Nam và Quốc tế, nhấn mạnh: "Những dấu ấn vừa qua đóng vai trò quan trọng trong chiến lược dài hạn của chúng tôi nhằm gia tăng vốn đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục nhà ở lên 30.000 căn vào năm 2029. Việt Nam là thị trường trọng điểm của CLD, nơi chúng tôi luôn chú trọng đổi mới, phát triển bền vững và kiến tạo giá trị lâu dài trong từng dự án. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết của CLD trong việc mang đến chất lượng và tầm nhìn kiến tạo không gian sống lý tưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Việt Nam".

Dự kiến trong quý 3/2025, CLD sẽ giới thiệu Orchard Grand, phân khu cao tầng tiếp theo thuộc tổng dự án Sycamore. Orchard Grand hứa hẹn sẽ thiết lập chuẩn mực mới về phong cách sống sang trọng và đẳng cấp tại khu vực này.

Kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp, hòa quyện cùng thiên nhiên

Được định hình theo phong cách nghỉ dưỡng, The Orchard là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tinh tế với cảnh quan ngập tràn cảm hứng, kiến tạo nên một ốc đảo yên bình và biệt lập. Khuôn viên được bao phủ bởi hệ thực vật nhiệt đới xanh mát, điểm xuyết đá tự nhiên cùng sự phối hợp khéo léo giữa gam màu đất trầm và những sắc màu tươi sáng. Tất cả góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn, giúp cư dân tạm rời xa nhịp sống đô thị hối hả để tận hưởng sự an yên.

Cư dân được tự do khám phá những trải nghiệm sống đa dạng và độc đáo, từ không gian tĩnh lặng đầy thi vị tại The Pier, bầu không khí sôi động dành cho gia đình ở The Island, đến nét riêng tư đầy mê hoặc của hệ thống khu vườn cảm quan. Triết lý thiết kế của The Orchard không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn đặt yếu tố bền vững lên hàng đầu, được thể hiện trong từng chi tiết kiến trúc. Mỗi căn nhà tận dụng tối đa lợi thế ánh sáng tự nhiên và gió trời, đồng thời tích hợp các giải pháp xanh như hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, vật liệu chống hấp thụ nhiệt và hệ thống thu gom nước mưa.

Chính thức ra mắt vào tháng 5.2025, nhà câu lạc bộ The Canopy nổi bật tại trung tâm khuôn viên The Orchard với thiết kế bốn tầng dành riêng cho cư dân. Tại đây, cư dân được tận hưởng 26 tiện ích tinh tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giải trí đến làm việc, bao gồm phòng gym hiện đại, phòng xông hơi & sauna, hồ bơi, sảnh tiệc, các khu vực làm việc chuyên biệt và sảnh tiệc ngoài trời. Lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rừng nhiệt đới, kiến trúc của The Canopy khéo léo dẫn dắt cư dân qua từng tầng trải nghiệm, từ không gian nghỉ dưỡng yên bình đến những khoảnh khắc kết nối đầy ý nghĩa.

Nhà câu lạc bộ The Canopy nổi bật tại trung tâm khuôn viên The Orchard

Sảnh tiệc là một trong 26 tiện ích tinh tế tại Nhà câu lạc bộ The Canopy

Anh Hiếu, một trong những cư dân đầu tiên nhận nhà tại The Orchard, chia sẻ cảm nhận: "Gia đình tôi chọn The Orchard sau khi tìm kiếm một không gian sống lý tưởng để các con lớn lên. Khu vườn riêng thực sự khiến chúng tôi ấn tượng, vì các bé rất thích vui chơi ngoài trời, còn vợ chồng tôi thì trân trọng khoảng không gian thêm để gắn kết gia đình. Thiết kế cảnh quan của dự án vô cùng hợp lý, mang lại bầu không khí xanh mát, thư thái cho cả khu. Chúng tôi cũng đánh giá cao cách bố trí các căn nhà, vừa đảm bảo sự thoáng đãng, vừa giữ được tính riêng tư. Quá trình nhận bàn giao diễn ra thuận lợi và hiện tại cả gia đình đang háo hức chuẩn bị dọn về trong thời gian sắp tới".