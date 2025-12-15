CapitaLand Development ghi dấu 2025 với loạt chiến thắng tại giải thưởng BĐS châu Á PropertyGuru

CLD Việt Nam tự hào là "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc" châu Á tại Chung kết APA 2025

Không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo và cam kết phát triển bền vững, thành tích này còn được khẳng định qua chất lượng vượt trội của các dự án do Tập đoàn phát triển. Đồng phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA), Orchard Mansion - mảnh ghép mới nhất trong Tổng dự án Sycamore tại TP.HCM - được tôn vinh danh hiệu cao nhất dành cho phân khúc nhà ở trong khu vực với giải thưởng "Dự án nhà ở xuất sắc". Bên cạnh đó, những phân khu khác thuộc dự án Sycamore như The Orchard và Orchard Grand, cùng với dự án The Fullton - hợp tác phát triển cùng Far East Organization tại tỉnh Hưng Yên (Hà Nội mở rộng) - cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, bao gồm "Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc", "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc", "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc", và "Thiết kế cảnh quan nhà ở xuất sắc".

Danh hiệu "Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc" (châu Á) được trao cho phân khu đầu tiên của Sycamore, The Orchard

Orchard Mansion giành danh hiệu "Dự án nhà ở xuất sắc" (châu Á), khẳng định vị thế tiên phong của CLD trong phân khúc này

The Fullton được vinh danh nhờ chất lượng xuất sắc trong phân khúc nhà ở hạng sang và thiết kế cảnh quan tinh tế

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, chia sẻ: "Tại CLD, phát triển bền vững đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược kinh doanh và là kim chỉ nam định hướng phát triển thiết kế trong mọi dự án. Được vinh danh 'Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc', cùng những giải thưởng danh giá tại Chung kết APA 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ công ty trong công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng và kiến tạo những không gian sống thân thiện với môi trường. Với vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng tầm chuẩn mực, góp phần vào hành trình phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam".

Cam kết phát triển bền vững của CLD Việt Nam được thể hiện xuyên suốt danh mục dự án, với 14 công trình đạt các chứng nhận xanh uy tín như BCA Green Mark, EDGE, LEED và WELL. Tiêu biểu trong số đó là Tổng dự án Sycamore tại phường Bình Dương, TP.HCM, được thiết kế theo tiêu chuẩn EDGE với giải pháp tối ưu năng lượng, hệ thống thu gom nước mưa, cùng nhiều mảng xanh hài hòa. Hướng đến mục tiêu thiết lập chuẩn mực cho cuộc sống đô thị bền vững, Sycamore là dự án tiên phong trong khu vực phường Bình Dương có tích hợp hạ tầng cho xe điện tại mỗi phân khu. Tại miền Bắc, dự án nhà ở thấp tầng hạng sang The Fullton chú trọng kiến tạo không gian sống thân thiện với môi trường với mật độ phát triển thấp, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống thư thái, gần gũi với thiên nhiên, và hướng đến cộng đồng.

Với những giải thưởng đạt được trong năm qua, các dự án của CLD tại Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, thiết kế sáng tạo và chất lượng vượt trội, qua đó củng cố vị thế của doanh nghiệp như một trong những nhà phát triển được tin chọn hàng đầu trong khu vực.

Về CapitaLand Development Vietnam (https://www.capitaland.com/vn)

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 18.5 tỉ đô la Singapore tính đến ngày 30.9.2025. Tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

CLD (Việt Nam) quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi, nơi Tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện vững chắc trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO, 2 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 19 dự án. Với thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.

Vượt trên mục tiêu phát triển dự án bất động sản, CLD hướng đến trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục kiến tạo nên những không gian sống, làm việc, và giải trí chất lượng, thông qua các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo.

Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD luôn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.