CapitaLand được vinh danh về phát triển bền vững tại giải thưởng Bất động sản PropertyGuru 2026

TP.HCM, ngày 19.10.2026 - CapitaLand Development (CLD) Việt Nam ghi dấu ấn tại giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam (VPA) 2026 với bảy hạng mục chiến thắng, qua đó nâng tổng số giải thưởng PropertyGuru của Tập đoàn trong khu vực lên hơn 100. Đây là lần thứ năm CLD (Việt Nam) được vinh danh Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc và là năm thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Tác động xã hội. Bên cạnh đó, các dự án Maison Privée, The Fullton Regal và Orchard Collection thuộc Sycamore cũng mang về năm giải thưởng ở hạng mục dự án.

Đội ngũ CLD (Việt Nam) tự hào đánh dấu cột mốc hơn 100 giải thưởng PropertyGuru trong khu vực

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của CLD Việt Nam trên hành trình kiến tạo những công trình xanh. Cam kết này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của CLD, bao gồm 100% dự án đạt chứng nhận công trình xanh; giảm 22% cường độ carbon tiềm ẩn, đồng thời giảm 20% lượng chất thải xây dựng, mức độ tiêu thụ năng lượng và nước so với mức cơ sở năm 2019 trên toàn bộ danh mục. CLD Việt Nam cũng chú trọng nâng cao môi trường làm việc chất lượng. Hai văn phòng Tập đoàn tại Hà Nội và TP.HCM đều đạt chứng nhận WELL về An toàn - Sức khỏe, trong khi Heritage West Lake là dự án văn phòng tiên phong tại Hà Nội và khu vực miền Bắc đạt chứng nhận WELL Core hạng Bạc.

Giải thưởng Tác động xã hội ghi nhận những nỗ lực của CLD Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các sáng kiến về giáo dục, phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Các sáng kiến tiêu biểu tại Việt Nam bao gồm năm dự án trường CapitaLand Hy vọng, góp phần tạo dựng môi trường học tập an toàn hơn; chương trình học bổng trong hơn 11 năm với tổng giá trị lên đến 500.000 đô la Singapore (tương đương 10 tỉ đồng) dành cho 30 học sinh, sinh viên; cùng chương trình hợp tác ba năm với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh với gói tài trợ lên đến 270.000 đô la Mỹ (tương đương 7 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Việt Nam cũng là một trong những thị trường trọng điểm tham gia Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh. Chương trình đã cam kết hơn bảy triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 140 tỉ đồng) qua hai mùa đầu tiên nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp châu Á.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CLD Việt Nam, chia sẻ: "Những giải thưởng này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo các dự án mang lại giá trị bền vững cho cư dân, cộng đồng và môi trường. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của khách hàng không ngừng thay đổi, chúng tôi vẫn kiên định với định hướng phát triển các cộng đồng dân cư đạt chuẩn về thiết kế, tính bền vững, và đem đến trải nghiệm sống vượt trội".

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CLD (Việt Nam), nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc, khẳng định cam kết của Tập đoàn trên hành trình kiến tạo những công trình xanh

Maison Privée, do CLD hợp tác phát triển cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development, được vinh danh ở ba hạng mục: Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội), Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc, và giải thưởng đặc biệt AEG cho Thiết kế không gian sống cao cấp xuất sắc. Dự án ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tính riêng tư, sự sang trọng và thiết kế tinh tế.

Dự án Maison Privée được vinh danh tại hạng mục Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội) và Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc

The Fullton Regal, được CLD hợp tác phát triển cùng Far East Organization, xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng) nhờ kết hợp hài hòa giữa sự riêng tư với trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng. Với quy mô 14,5 héc-ta, dự án gồm 348 nhà ở cùng hai công viên riêng tư rộng 2,5 héc-ta, được phát triển theo cảm hứng từ kiến trúc sân trong đương đại. Tiếp nối triết lý thiết kế này, The Courtyard Clubhouse được kiến tạo như tâm điểm kết nối cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống dành riêng cho cư dân.

Dự án The Fullton Regal xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)

Orchard Collection, mảnh ghép cuối cùng của Tổng dự án Sycamore do CLD và UOA hợp tác phát triển, đã giành được danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM). Với triết lý "Haute Couture Living" độc đáo, dự án đem lại không gian sống thoáng đãng cùng chuỗi trải nghiệm được tuyển chọn dành riêng cho cư dân.

Dự án Orchard Collection thuộc Tổng dự án Sycamore ghi dấu với danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM)

Về CapitaLand Development Vietnam

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đồng hành cùng quá trình kiến tạo những đô thị và cộng đồng năng động trên khắp châu Á.

CapitaLand Development Việt Nam quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi, nơi Tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện vững chắc trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO, 1 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 20 dự án. Với thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.