CapitaLand tài trợ hơn 2,5 tỉ đồng trong chiến dịch 'Bước chân gắn kết yêu thương' mùa 3

Kết quả ấn tượng này đã vượt mục tiêu đề ra, mở khóa gói tài trợ trị giá hơn 97.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng) từ Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF) - nhánh thiện nguyện trực thuộc Tập đoàn CapitaLand. Với sự hợp tác của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, khoản tài trợ sẽ đi vào việc cải thiện khả năng hòa nhập xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo hướng nghiệp và phát triển kỹ năng sống.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch #GivingAsOne, một sáng kiến toàn cầu nhằm kêu gọi nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng cùng tham gia đóng góp thông qua các hoạt động hỗ trợ tình nguyện thiết thực, trong các lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe và phúc lợi cho trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Khoản quyên góp này là một phần trong tổng cam kết ba năm trị giá lên đến 270.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 7 tỉ đồng) của Tập đoàn CapitaLand, được công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm ngoái.

Ông Alwin Low, Tổng giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (Việt Nam) (phải) trao bảng tài trợ 97.000 đô la Mỹ cho ông Đỗ Duy Vị, đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (trái)

Khởi động từ tháng 6.2025, "Bước chân gắn kết yêu thương" mang sứ mệnh khơi dậy tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, kêu gọi công chúng cả nước cùng chung bước hành động, nhằm nâng cao nhận thức về tỉ lệ học sinh bỏ học và hỗ trợ các nguồn lực học tập thiết yếu cho trẻ em đường phố và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nối tiếp thành công của những mùa trước, chiến dịch năm nay tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng. Sự kiện đi bộ ngoài trời tại Ocean City đã thu hút hơn 8.000 người tham gia, ghi nhận hơn 40 triệu bước chân. Gia đình, bạn bè và thú cưng có cơ hội hòa mình vào cung đường 2km và 5km, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động tương tác thú vị đặc sắc, gia tăng tinh thần đoàn kết cộng đồng. Sự kiện cũng là dấu mốc tổng kết cho chiến dịch đi bộ trực tuyến kéo dài bốn tháng, ghi nhận sự tham gia của hàng ngàn người với con số kỷ lục hơn 400 triệu bước chân. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho thấy những nỗ lực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của CapitaLand đang ngày được lan tỏa và đón nhận sâu sắc.

Hơn 8.000 người tham dự, ghi nhận tổng cộng 40 triệu bước chân trong hoạt động đi bộ ngoài trời

Người tham gia hòa mình vào những hoạt động tương tác đặc sắc trên tuyến đi bộ

Khởi nguồn yêu thương: Cộng đồng chung tay vì thế hệ trẻ

Rapper Đen bày tỏ niềm vui khi lần đầu tham gia chiến dịch: "Đen tin rằng một bước chân tuy nhỏ vẫn có thể hàm chứa những ý nghĩa lớn lao. Sự kiện hôm nay là dịp để cộng đồng cùng nhau quy tụ và bước đi vì một mục tiêu cao cả, hướng đến việc hỗ trợ các em nhỏ còn kém may mắn trong cuộc sống. Đen xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CapitaLand vì đã tạo nên một sự kiện ý nghĩa, nơi mọi người cùng nhau quy tụ, chung tay lan tỏa những hành động thiết thực vì cộng đồng".

Rapper Đen mang đến không khí ấm áp cho sự kiện với những ca khúc mạnh mẽ, giàu cảm xúc và những tương tác chân thành với khán giả nhí

“Quả bóng vàng” Việt Nam Trần Thị Thùy Trang cũng đồng hành cùng hành trình lan tỏa sự tử tế

Chiến dịch năm nay có sự đồng hành của nhà tài trợ chính The Fullton, dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên của CLD tại Hưng Yên, Hà Nội mở rộng. Tọa lạc tại vị trí chiến lược trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, The Fullton khéo léo tích hợp kiến trúc nhà ở sang trọng với những không gian xanh mát tinh tế, tạo nên cuộc sống cân bằng, nơi sự an yên hòa quyện cùng phong cách hiện đại và những gắn kết cộng đồng đầy ý nghĩa. The Fullton Edition, phân khu đầu tiên của dự án, dự kiến sẽ được ra mắt độc quyền vào Quý 4/2025.

Về CapitaLand Development (Việt Nam) (https://www.capitaland.com/vn)

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 21,3 tỉ đô la Singapore tính đến ngày 30.6.2025. Tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD luôn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.

Về Quỹ CapitaLand Hope Foundation (www.capitalandhopefoundation.com)

CapitaLand Hope Foundation là nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand được thành lập vào năm 2005. Tổ chức hướng đến việc góp phần nâng cao sức mạnh cộng đồng tại những nơi CapitaLand hoạt động, thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ, Quỹ còn tích cực lan tỏa tinh thần tình nguyện, xem đây là yếu tố thiết yếu để xây dựng một cộng đồng nhân ái và gắn kết.