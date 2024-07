'Captain America: Brave New World': Anthony Mackie chính thức trở thành 'đội trưởng Mỹ'

Phim Captain America: Brave New World (đạo diễn: Julius Onah) là chương mới trong nhánh phim về "đội trưởng Mỹ" Captain America, diễn biến ngay sau The Falcon and the Winter Soldier (loạt phim truyền hình phát sóng trực tuyến vào năm 2021).

Ngoài Anthony Mackie vào vai Sam Wilson/Captain America, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Danny Ramirez vai Falcon, Shira Haas vai Sabra - cựu Black Widow, ngôi sao gạo cội Harrison Ford vào vai Thaddeus Ross - Tổng thống Mỹ muốn Captain America có một vị trí chính thức đặc biệt trong quân đội, Tim Blake Nelson trong vai Leader - nhà sinh học tế bào...

Diễn viên Anthony Mackie tái xuất với vai Sam Wilson trong Captain America: Brave New World MARVEL

Trong khi đã chứng minh bản thân đủ thực lực để có thể gánh vác trọng trách bảo vệ nước Mỹ kể từ series The Falcon and the Winter Soldier, trong phần phim mới nhất, "Captain America" Anthony Mackie đối diện với những nguy cơ quốc tế mới và nhân vật này một lần nữa phải lao vào cuộc chiến.

Thời thế đổi thay, sau thời của Steve Rogers, nhiều nhân vật phản diện xuất hiện. Khi đứng trước tình thế này, Thaddeus Ross muốn Captain America thành lập lại biệt đội siêu anh hùng Avengers. Nhiệm vụ mới đặt ra cho siêu anh hùng này nhiều thách thức. Trong trailer, Thaddeus Ross đã nói với Sam Wilson: "Cậu có thể là Captain America, nhưng cậu không phải Steve Rogers".

Có nhiều chi tiết đáng chú ý trong trailer phim vừa được tung ra. Đầu tiên, một siêu ác nhân được đồn thổi từ lâu sẽ xuất hiện trong các phần phim mới của "vũ trụ điện ảnh Marvel" đã xuất hiện trong trailer này, đó là Red Hulk, cũng do Harrison Ford thủ diễn. Những hình ảnh cuối cùng trong trailer là cảnh Red Hulk nắm chiếc khiên được chế tạo bằng vibranium của Sam Wilson găm mạnh xuống nền đất trong trận chiến giữa 2 bên.

Harrison Ford lần đầu tiên xuất hiện trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" với vai "kép", trong đó có vai Red Hulk MARVEL

Trang phục chính thức của Captain America trong phim. Trong ảnh, diễn viên Anthony Mackie trên trường quay MARVEL

Tiếp theo là chi tiết về ác nhân bí ẩn (không rõ vai) do nam diễn viên Giancarlo Esposito hóa thân, cũng xuất hiện trong những cảnh cuối của trailer. Vai diễn này của Giancarlo Esposito được thêm vào trong quá trình ghi hình lại của dự án trước đây.

Trong truyện tranh Marvel, Thaddeus Ross thực chất là Red Hulk. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển thể, có thể Marvel sẽ thay đổi một số chi tiết theo kiểu phối trộn nhiều nguồn truyện tranh lại để tạo nên câu chuyện có đời sống riêng trên màn ảnh rộng.

Poster chính thức của phim Captain America: Brave New World MARVEL

Ngôi sao Anthony Mackie khẳng định với truyền thông: "Cơ hội để Sam Wilson chính thức trở thành ngôi sao hành động thực sự, cũng như trong Avengers, sẽ được xác định thông qua phim này".

Giờ đây, Sam Wilson đã chính thức trở thành Captain America mới, khi con đường nhân vật này chọn đã phần nào thể hiện được điều đó. Chia sẻ với tạp chí Entertainment Weekly, nam diễn viên Anthony Mackie nói: "Dự án Captain America: Brave New World gần như đã khởi động lại toàn bộ. Phim tái thiết lập ý tưởng vũ trụ phim này là gì và vũ trụ ấy sẽ diễn tiến thế nào thời gian tới. Tôi nghĩ thông qua những bộ phim này (trong đó có Captain America: Brave New World), khán giả sẽ rõ hơn về một nhánh - hướng đi mới mà Marvel đang xây dựng, cũng giống như cách mà họ đã sáng tạo Captain America: The Winter Soldier".

Phim Captain America: Brave New World dự kiến ra rạp ngày 14.2.2025.