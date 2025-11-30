Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên

An Nhiên
An Nhiên
30/11/2025 20:11 GMT+7

Tối 29.11, mini concert Mặt chạm mặt của CAPTAIN BOY diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), là sân khấu cá nhân đầu tiên của nam rapper sau dấu ấn tại 'Anh trai say hi'.

CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên- Ảnh 1.

Mini concert Mặt chạm mặt là cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động độc lập của CAPTAIN BOY

Ảnh: NVCC

Mini concert được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động độc lập của CAPTAIN BOY, sau khi anh gây chú ý tại Rap Việt 2023 và tiếp tục được yêu mến ở Anh trai say hi 2024. Bên cạnh người hâm mộ, chương trình còn có sự tham gia của nhiều gương mặt thân thiết như B Ray, Quân A.P, Quang Trung, Song Luân và khách mời bí mật RHYDER.

CAPTAIN BOY mang 'Anh trai say hi' trở lại trong đêm nhạc riêng

CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên- Ảnh 2.

CAPTAIN BOY và B Ray tiếp tục cho thấy sự ăn ý khi cùng đứng chung sân khấu với ca khúc Cảm ơn đã ở bên. Cả hai gắn bó từ Rap Việt 2023, thời điểm B Ray giữ vai trò huấn luyện viên của nam rapper

Ảnh: NVCC

Trong đêm nhạc, Captain Boy trình diễn 15 ca khúc chia thành 3 phần. Phần đầu là Chạm mặt khởi đầu gồm các ca khúc: Không sao đâu, Baby gọi cho anh, Mong em sẽ cố quên, Anh em gọi là có mặt ngay. Phần hai mang tên Chạm mặt cảm xúc gồm mashup Captain Boy bay tới đây, Giá mà anh, Rolling down, Cảm ơn đã ở bên, You. Phần cuối là Mặt chạm mặt gồm 24h, Ừ thì chia tay, Chân thành, Anh lớn cũng phải, Kim Tự Tháp...

Một trong những khoảnh khắc được khán giả chờ đợi là màn kết hợp giữa Captain Boy và B Ray trong Cảm ơn đã ở bên. Cả hai tiếp tục cho thấy sự ăn ý từng có tại Rap Việt 2023. Thường trêu học trò là "nghịch tử", B Ray lần này không giấu được xúc động khi chứng kiến đàn em trưởng thành: "Captain Boy đã vững vàng trên đôi chân của mình. Tài năng, sự tử tế và tình yêu âm nhạc của bạn đã được nhìn thấy và công nhận".

CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên- Ảnh 3.
CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên- Ảnh 4.

CAPTAIN BOY tái hiện không khí Anh trai say hi qua ca khúc You khi trình diễn cùng Song Luân và Quang Trung. Quân A.P tiếp lửa cho CAPTAIN BOY khi cùng trình diễn ca khúc Anh em gọi là có mặt ngay, khuấy động không khí nhà thi đấu

Ảnh: NVCC

Không khí Anh trai say hi cũng được tái hiện khi "anh trai" trình diễn ca khúc You với Song Luân và Quang Trung, Anh em gọi là có mặt ngay cùng Quân A.P. Các đồng nghiệp dành nhiều lời động viên cho nam rapper sinh năm 2003, bày tỏ niềm vui khi anh có được sân khấu đầu tiên của riêng mình.

Khán giả tại nhà thi đấu thêm phấn khích khi RHYDER bất ngờ xuất hiện dù không có trong kế hoạch. Đây là màn "bắt tay" giữa ê kíp và đồng nghiệp để tạo bất ngờ cho Captain Boy. Nhờ sự xuất hiện này, hai ca khúc Chân thànhỪ thì chia tay được thể hiện trọn vẹn hơn. RHYDER gửi lời chúc mừng đến người em và khẳng định tinh thần anh em "gọi là có mặt ngay".

CAPTAIN BOY đưa loạt hit 'Anh trai say hi' vào mini concert đầu tiên- Ảnh 5.

RHYDER bất ngờ xuất hiện trên sân khấu mini concert, mang đến màn kết hợp ngoài dự kiến cùng CAPTAIN BOY khiến khán giả vỡ òa

Ảnh: NVCC


Rapper CAPTAIN BOY tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003, được chú ý từ Rap Việt 2023 và được yêu mến rộng rãi sau Anh trai say hi 2024. Anh ra mắt công chúng với MV Ừ thì chia tay (2024), tiếp đó là Ai lớn cũng phải (2025) và Giá mà anh (2025).

'Em út đa tài' Captain Boy ra sao sau 'Anh trai say hi'?

'Em út đa tài' Captain Boy ra sao sau 'Anh trai say hi'?

Sau khi gây chú ý ở Anh trai "say hi", Captain Boy liền trình làng ca khúc Ừ thì chia tay để dành tặng người hâm mộ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
