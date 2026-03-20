Cara Run 2026: Lan tỏa tinh thần sống khỏe, bừng sức sống xanh tại Cam Ranh

Cara Run 2026 sẽ diễn ra tại Công viên biển CaraBeach (Bãi Dài, Cam Ranh)

Cara Run 2026 diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 28.3.2026 (từ 05:30 đến 11:00) tại khu vực CaraBeach - CaraWorld Cam Ranh, thuộc Bãi Dài - một trong những cung biển đẹp và còn giữ được nhiều nét nguyên bản của Khánh Hòa.

Sự kiện được tổ chức như một hoạt động cộng đồng quy mô, nơi thể chất, cảm xúc và nhịp sống năng động giao thoa trong không gian biển khoáng đạt. Với chủ đề "Sải bước bên biển - Bừng sức sống xanh", chương trình lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ môi trường biển.

Giải chạy dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia, hướng đến cộng đồng yêu thích vận động, các câu lạc bộ thể thao, du khách và người dân địa phương. Được tổ chức theo hình thức mở, không thu phí, sự kiện khuyến khích mọi người cùng tham gia, kết nối và tận hưởng không gian biển trong lành tại Bãi Dài.

Sơ đồ đường chạy Cara Run 2026, tại CaraWorld Cam Ranh

Cung đường chạy ven biển phía đông thuộc CaraWorld được thiết kế với hai cự ly 5 km và 10km, phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ là hành trình vận động, mỗi bước chạy còn mở ra trải nghiệm trọn vẹn giữa biển xanh - cát trắng - nắng vàng đặc trưng của Cam Ranh.

Trong cùng thời điểm, Bike Week Vietnam - CaraWorld Cam Ranh diễn ra từ ngày 27 đến 29.3.2026, góp phần tạo nên không khí sôi động tại khu vực Bãi Dài. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 27.3, trong khi hoạt động diễu hành mô tô được tổ chức vào chiều ngày 28.3, quy tụ sự tham gia của nhiều câu lạc bộ trên cả nước.

Chuỗi hoạt động của Bike Week bao gồm trưng bày xe, trình diễn, giao lưu cộng đồng biker và các chương trình âm nhạc. Một số nội dung nổi bật như Bike Show (trưng bày và bình chọn xe) và các phần thi kỹ năng điều khiển xe cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện.

Bike Week Vietnam - CaraWorld Cam Ranh góp phần khuấy động không khí lễ hội tại Bãi Dài trong dịp cuối tháng 3

Sự đa dạng của các hoạt động thể thao và giải trí trong cùng thời điểm góp phần mang đến không khí sôi động cho CaraWorld, đồng thời gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Cam Ranh trong dịp này.

CaraWorld Cam Ranh sôi động với các hoạt động vui chơi - giải trí

Song song với hoạt động chạy bộ, nhiều trải nghiệm bên lề như trò chơi vận động, giao lưu cộng đồng và các hoạt động tương tác cũng được tổ chức, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú hành trình của du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động thể thao - giải trí - cộng đồng được tổ chức liên tục, CaraWorld đang từng bước hình thành một không gian điểm đến năng động, nơi du khách có thể tận hưởng đa dạng trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Cung đường chạy ven Bãi Dài xanh mát, mang đến trải nghiệm sải bước giữa thiên nhiên biển

Thông qua chuỗi hoạt động thể thao, giải trí và cộng đồng được tổ chức liên tục, CaraWorld Cam Ranh đang trở thành điểm đến sôi động tại Bãi Dài, thu hút du khách đến tham quan, tận hưởng không gian biển đặc trưng và trải nghiệm đa dạng trong cùng một hành trình.

Trong không gian thiên nhiên nguyên bản của vịnh biển, Cara Run 2026 không chỉ là một chương trình chạy bộ, mà còn là nơi mỗi bước chân lan tỏa lối sống tích cực – khỏe khoắn hơn, gắn kết hơn và tràn đầy năng lượng.

