Caravan 'Trở về tuổi thơ tôi' dành hơn 2 tỉ đồng cho chuyến hành trình nhân ái

Chiều 17.6 tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn đã tổ chức Lễ công bố chương trình Caravan Trở về tuổi thơ tôi lần 10 với chủ để Nối tiếp hành trình nhân ái, với một sứ mệnh đặc biệt đó là trao yêu thương, gieo hi vọng và chắp cánh tương lai bằng những dự án mang nước sạch đến trường học.

Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Hải Nam chia sẻ về chương trình Caravan Trở về tuổi thơ tôi lần 10 vào chiều 17.6

Ảnh: Lê Công Sơn

Ban tổ chức đang trả lời các câu hỏi của báo chí Ảnh: Lê Công Sơn

Hành trình Caravan Trở về tuổi thơ tôi lần 10 sẽ diễn ra trong 4 ngày 3 đêm (từ 23 – 26.7) bắt đầu khởi hành từ TP.HCM và đi qua những cung đường tuyệt đẹp: Bù Đăng – Bảo Lộc – Phan Rang – Nha Trang – và trở về lại TP.HCM.

Khoảng 5.000 học sinh sẽ được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn từ chương trình Caravan thiện nguyện

Theo ban chỉ đạo chương trình, 10 năm - mỗi năm là hành trình "trở về" đầy tính nhân văn, một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để viết nên những câu chuyện đẹp về tình người, về lòng nhân ái, sự sẻ chia đến với cộng đồng bằng sự đùm bọc giữa con người với con người và mong muốn cho đi những gì tốt đẹp nhất.

Mỗi cung đường kết nối núi rừng, biển cả và những vùng đất chan chứa nghĩa tình. Từ những cao nguyên xanh mát của Bù Đăng, đến thành phố sương mù Bảo Lộc, qua miền nắng gió Phan Rang và dừng chân nơi phố biển Nha Trang thân thương.

Hành trình Caravan sẽ diễn ra trong 4 ngày 3 đêm (từ 23 – 26.7) bắt đầu khởi hành từ TP.HCM Ảnh: BTC

Mỗi cung đường Caravan còn kết nối núi rừng, biển cả và những vùng đất chan chứa nghĩa tình Ảnh: BTC

"Có những em nhỏ mỗi ngày đến trường nhưng chưa từng có được một dòng nước sạch an toàn để uống. Có những điểm trường thầy cô vẫn luôn trăn trở về sức khỏe của học sinh khi nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo. Một món quà tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều vô cùng quý giá với hàng ngàn em nhỏ vùng khó khăn. Để mỗi ngày đến lớp của các em không chỉ có con chữ mà còn có sự an tâm, có sức khỏe và có niềm vui trọn vẹn", Trưởng ban tổ chức Kiều Đăng Ninh cho biết.

Dự kiến sẽ có 7 – 10 hệ thống lọc nước sạch uống tại vòi sẽ được trao đến các điểm trường tại Đồng Nai và Khánh Hoà, hơn 5.000 học sinh sẽ được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn từ dự án thiện nguyện này. Đặc biệt, chương trình còn trao một giếng khoan trị giá 85 triệu đồng, cung cấp nguồn nước phục vụ học tập và sinh hoạt cho các em học sinh tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Nghĩa Trung (Đồng Nai).

Niềm vui của các học sinh Trường Tiểu học Quảng Sơn B xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) từng nhận quà từ chương trình Caravan thiện nguyện Trở về tuổi thơ tôi Ảnh: BTC

Tiếp đó, đoàn Caravan Trở về tuổi thơ tôi cũng sẽ trao tặng 200 xe đạp (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng); 700 phần quà học tập gồm balo, vở, tập viết, sữa và những vật dụng cần thiết khác; 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Tổng giá trị thiện nguyện hơn 2 tỉ đồng, nhưng điều quý giá nhất không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở tình yêu thương của những tấm lòng vàng cùng góp sức cho chương trình thiện nguyện Caravan đầy ý nghĩa, nối dài những vòng tay nhân ái.