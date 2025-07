CaraWorld chính thức khánh thành cổng chào biểu tượng cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh

Biểu tượng của khát vọng vươn xa

Cổng chào CaraWorld cao 18 mét được chế tác hoàn toàn từ thép, dự kiến là cổng chào bằng thép lớn nhất Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những ngọn sóng biển và cánh dù lượn đón gió, công trình thể hiện vẻ đẹp phóng khoáng của thiên nhiên vùng duyên hải, đồng thời truyền tải tinh thần tiên phong, khát vọng vươn xa của con người nơi đây. Sau hơn 6 tháng thi công, cổng chào đã hoàn thiện đúng tiến độ, nổi bật trên trục đường chính dẫn vào siêu đô thị, cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ vài phút di chuyển.

Toàn cảnh cổng chào CaraWorld nhìn từ trên cao

Đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, mà còn đóng vai trò là điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ giao thông quan trọng. Và là biểu tượng mở đầu cho hành trình khám phá "một điểm đến, trọn thế giới" tại CaraWorld.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc KN Cam Ranh phát biểu tại buổi lễ khánh thành

"Chúng tôi mong muốn cổng chào không chỉ là một công trình nhận diện, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một lời chào từ Cam Ranh đến thế giới. Du khách có thể nhìn thấy biểu tượng này mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh", ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc KN Cam Ranh chia sẻ.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Trưởng ban Truyền thông Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Phó chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa cũng nhận định: "Cổng chào nói riêng và CaraWorld nói chung là điểm nhấn đặc biệt lan tỏa hình tượng Khánh Hòa đến du khách".

Hàng nghìn người cùng chào đón biểu tượng mới của thành phố biển

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân, du khách và nhà đầu tư đến từ khắp nơi hội tụ về CaraWorld, cùng chứng kiến khoảnh mới của Siêu đô thị đánh dấu "lời chào từ Cam Ranh ra thế giới".

Đặc biệt, bức tường với thông điệp "CaraWorld say hello to the world" cũng được giới thiệu, thu hút nhiều người dân tới chụp hình lưu niệm.

Bức tường "cùng CaraWorld gửi lời chào ra thế giới" thu hút đông đảo người dân check in

Bên cạnh khánh thành cổng chào, hàng loạt hoạt động sôi nổi đã diễn ra xuyên suốt ngày hội Cara Festa 2025, từ đường chạy sắc màu Cara Fun Run đến lễ hội âm nhạc bãi biển, picnic, bóng chuyền bãi biển, bể bơi xà phòng, gian hàng ẩm thực… tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng và tạo gắn kết giữa du khách và người dân địa phương.

Lễ hội Cara Festa 2025 diễn ra trong không khí rộn ràng, sôi động, tạo nên sự gắn kết đầy ấm áp giữa du khách và cộng đồng địa phương

Với định hướng phát triển là một tổ hợp siêu đô thị, nơi hội tụ đồng bộ hạ tầng, văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên và phong cách sống cởi mở, CaraWorld đang dần định hình như một điểm đến mới của Cam Ranh, Khánh Hòa. Thông qua các sự kiện được tổ chức quy mô và bài bản như Cara Festa, chủ đầu tư kỳ vọng góp phần thúc đẩy hình ảnh Cam Ranh trên bản đồ du lịch Việt Nam.