Card đồ họa Intel Arc vừa được tăng 8% sức mạnh hiệu suất

Theo PC Gamer, một số card đồ họa Arc của Intel đang gặp vấn đề trong việc xử lý trò chơi đã nhận được bản cập nhật cho trình điều khiển với khả năng tăng hiệu suất lên đến 8%.

Trình điều khiển mới cũng sửa một số trục trặc liên quan đến trò chơi đã được báo cáo trước đây, đồng thời đưa ra chi tiết các lỗi khác để khắc phục trong tương lai và giải quyết các vấn đề với phần mềm Intel Arc Control.

Intel cho biết có 8 trò chơi sẽ được hưởng lợi từ hiệu suất được cải thiện, với Dirt 5 đứng đầu danh sách với mức tăng 8% kể trên. Công ty lưu ý rằng trò chơi đã đạt đến con số đó khi chạy ở độ phân giải 1440p và cài đặt Ultra.

Những trò chơi khác gồm có Chorus, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Marvel's Guardians of the Galaxy và Sniper Elite 5, với mức tăng hiệu suất được tuyên bố là từ 3 - 7%. Trong khi đó, Doom Eternal (Vulkan), Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Death Stranding Director's Cut và Forza Horizon 5 đều nhận được bản sửa lỗi.





Cuối cùng, có 4 trò chơi nhận được hỗ trợ trình điều khiển rộng hơn gồm Sonic Frontiers, Marvel's Spiderman: Miles Morales, Call of Duty: Warzone 2.0 và Dysterra.

Trình điều khiển mới tương thích với tất cả các card đồ họa Arc từ máy tính để bàn đến thiết bị di động và gồm cả Intel Arc A770 cao cấp và Arc A750.

Tuy không phải là một cải tiến đáng kể, nhưng bản cập nhật mới đã mang đến những lợi ích cụ thể cho game thủ. Ngoài ra, đó là dấu hiệu cho thấy Intel vẫn làm việc tích cực trên dự án Arc.