Care For Việt Nam chính thức ngừng phân phối TPBS Alpha Lipid™ Lifeline™

Công ty TNHH Care For Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam) sẽ tạm ngừng phân phối sản phẩm Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid™ LifeLine™ và tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu New Image theo phương thức đa cấp tại Việt Nam kể từ ngày 15.12.2023.



Công ty sẽ chính thức ngừng phân phối sản phẩm Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid™ LifeLine™ và tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu New Image theo phương thức đa cấp tại Việt Nam kể từ ngày 5.1.2024.



Các thủ tục liên quan đến các sản phẩm nêu trên, Nhà phân phối thực hiện theo quy định pháp luật và Quy tắc hoạt động của Công ty đến trước ngày 15.1.2024.



Bằng tất cả sự trân quí, biết ơn niềm tin yêu và thời gian đồng hành của các đối tác kinh doanh (thành viên) và khách hàng trong suốt 10 năm qua, Công ty TNHH Care For Việt Nam ("Care For Việt Nam") cam kết vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các đối tác kinh doanh (thành viên) và khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.



Bước vào hành trình tiếp theo, Công ty TNHH Care For Việt Nam mang trong mình hệ giá trị với tầm nhìn "Trở thành công ty tiên phong dẫn đầu trong ngành dinh dưỡng miễn dịch" và sứ mệnh "Hướng đến kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng và xã hội theo mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam" bao gồm nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch các gia đình Việt Nam, giúp đối tác kinh doanh (thành viên) có đời sống tốt hơn, và giúp người tiêu dùng Việt Nam có sức khỏe tốt hơn

Trên hành trình mới, Care For Việt Nam phân phối chính thức và độc quyền sản phẩm Thực phẩm bổ sung COLOS IgGOLD™ tại Việt Nam theo phương thức bán hàng trực tiếp (Bán hàng đa cấp). Việc phân phối sản phẩm này phù hợp với các quy định của pháp luật và định hướng phát triển kinh doanh bền vững, lâu dài của công ty. Theo định hướng này, Care For Việt Nam đã chủ động về dây chuyền sản xuất hiện đại, cũng như nguồn cung ứng nguyên liệu sạch, tinh khiết từ các đối tác nông trại trải dài khắp New Zealand, cũng như chủ động được nguồn nguyên liệu và nền tảng nghiên cứu khoa học công nghệ phát triển để cung ứng lâu bền những sản phẩm dinh dưỡng thượng hạng.

Song song với việc phân phối sản phẩm mới, Care For Việt Nam cam kết tuân thủ nhất quán trong mọi phát ngôn và hành động của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Công ty tiếp tục phương thức kinh doanh bán hàng trực tiếp (Bán hàng đa cấp), tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các Nhà phân phối và chăm sóc tốt hơn sức khỏe của người tiêu dùng.

Đồng thời, Care For Việt Nam hưởng ứng tích cực, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chương trình hành động của Nhà nước, Chính phủ thông qua hoạt động xã hội có phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, và hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội trên tinh thần phụng sự và sẻ chia.