Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh cam kết năng lượng sạch tại GEF 2025

Tổng giám đốc Andrew Khan chia sẻ cách tiếp cận của Carlsberg Việt Nam trong chuyển dịch sang năng lượng tái tạo tại phiên thảo luận DPPA thuộc Diễn đàn Kinh tế xanh 2025

Diễn đàn Kinh tế xanh 2025 (GEF 2025) do EuroCham tổ chức quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phát triển bền vững để thảo luận về những thay đổi chính sách và động lực thị trường trong hành trình tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tại phiên thảo luận "Thách thức và cơ hội của cơ chế DPPA đối với doanh nghiệp FDI" trong khuôn khổ diễn đàn, ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam đã chia sẻ các góc nhìn thực tiễn về tiếp cận năng lượng tái tạo và định hướng của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Hơn ba thập kỷ gắn bó và phát triển bền vững tại Việt Nam

Là một trong những doanh nghiệp Đan Mạch tiên phong tại thị trường Việt Nam, Carlsberg Việt Nam cam kết phát triển song hành cùng cộng đồng địa phương, đồng thời xem phát triển bền vững là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược dài hạn.

Tư duy này thể hiện rõ nhất tại nhà máy bia Phú Bài, vừa hoàn tất mở rộng vào tháng 8/2025. Những khoản đầu tư vào thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và tự động hóa đã giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu suất vận hành.

Hiện nay, nhà máy bia Phú Bài vận hành bằng điện tái tạo đạt chứng nhận I-REC và năng lượng sinh khối, với dây chuyền nấu hiệu suất cao giúp giảm 20% nước sử dụng và 15% năng lượng tiêu thụ. Các cải tiến này tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam: hướng tới không rác thải chôn lấp vào cuối năm 2025, đạt 100% bao bì tái chế hoặc tái sử dụng và hiệu suất sử dụng nước 2.0 hl/hl vào năm 2026, cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

DPPA - Động lực quan trọng của lộ trình Net Zero

Phiên thảo luận về DPPA tại GEF 2025 nhấn mạnh rằng quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của Việt Nam cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp năng lượng và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên phạm vi tập đoàn Carlsberg, các hợp đồng mua bán điện (PPA) giữ vai trò nền tảng trong việc đảm bảo nguồn điện từ các dự án năng lượng tái tạo mới. Những hợp đồng PPA dài hạn được triển khai tại châu Âu và châu Á thể hiện quyết tâm của Tập đoàn hướng tới sử dụng 100% điện từ các nguồn tái tạo mới xây dựng trước năm 2030.

Nhà máy của Tập đoàn Carlsberg tại châu Âu, nơi các hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đang góp phần mở rộng sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới

Đối với Carlsberg Việt Nam, DPPA là bước tiếp nối tự nhiên của chiến lược toàn cầu. Bên cạnh việc sử dụng điện tái tạo thông qua chứng chỉ I-REC từ năm 2022, doanh nghiệp đang chuẩn bị mở rộng tỷ trọng năng lượng tái tạo thông qua DPPA và đầu tư vào các dự án điện mặt trời, phù hợp với lộ trình Net Zero 2050 của Việt Nam.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "DPPA giúp hoạt động sử dụng năng lượng tái tạo trở nên thực chất và tạo ra giá trị lớn hơn. Cơ chế này góp phần củng cố hạ tầng năng lượng sạch của Việt Nam, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn và thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp đối với quá trình hiện đại hóa thị trường điện và thu hút dòng vốn xanh chất lượng cao. Bên cạnh đó, DPPA mở ra cơ hội tăng cường trao đổi công nghệ và chuyên môn giữa Việt Nam và châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu có thể mang tới những đổi mới, kinh nghiệm kỹ thuật và giải pháp tài chính hỗ trợ thiết thực cho chương trình khí hậu của Việt Nam. Với kinh nghiệm toàn cầu và cam kết mạnh mẽ tại địa phương, Carlsberg Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch bền vững này".

Ông Andrew nhấn mạnh DPPA góp phần củng cố quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới và tăng cường trao đổi tri thức giữa Việt Nam và châu Âu

Cam kết dài hạn với cộng đồng

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam không chỉ dừng ở năng lượng mà còn trải dài trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt tại miền Trung, quê hương của thương hiệu Huda. Suốt bảy năm, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã mang nước sạch đến gần 40.000 người dân. Chương trình Tết thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" cũng đã hỗ trợ hơn 75.000 hộ dân trong một thập kỷ.

Mới đây, khi đợt lũ lịch sử xảy ra tại miền Trung, doanh nghiệp đã hỗ trợ khẩn cấp 1.5 tỉ đồng cho các hộ dân tại Huế và Đà Nẵng. Trước thềm GEF 2025, công ty tiếp tục đóng góp hơn 26.400.000 đồng (1.000 USD) vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua lời kêu gọi của EuroCham, cùng chung tay với các doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì "một Việt Nam kiên cường".

Carlsberg Việt Nam chung tay cùng EuroCham quyên góp để hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Chỉ trong vòng 24 giờ, các công ty thành viên EuroCham đã cùng nhau quyên góp khoảng 1.830.000.000 đồng (khoảng 70.000 USD)

Những nỗ lực này đã được ghi nhận tại EuroCham Business Impact Awards 2025 với Giải thưởng Doanh nghiệp vì cộng đồng, một lần nữa khẳng định mối gắn kết bền chặt giữa Carlsberg Việt Nam và các cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam

Khi Việt Nam tăng tốc chuyển đổi xanh, Carlsberg Việt Nam tiếp tục duy trì cam kết giảm thiểu tác động môi trường, cải thiện hiệu quả vận hành và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và người tiêu dùng, đúng với sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".