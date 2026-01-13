Carlsberg Việt Nam đồng hành cùng đất nước trên lộ trình Net Zero năm 2050

Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững không phải là một chiến dịch ngắn hạn hay một đích đến mang tính thời điểm. Đó là một hành trình gắn bó lâu dài cùng đất nước và cộng đồng, được dẫn dắt bởi khung chiến lược "Together Towards ZERO & Beyond" của Tập đoàn Carlsberg, định hình các cam kết xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đến con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của CBVN

Hơn ba thập niên hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg kiên định với sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn", cùng niềm tin rằng tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi song hành cùng trách nhiệm. Trên nền tảng đó, Carlsberg Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững rõ ràng, trong đó có cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đóng góp thiết thực cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Phát triển bền vững từ nền tảng vận hành

Từ đầu năm 2025, Carlsberg Việt Nam chủ động củng cố nền tảng quản trị phát triển bền vững thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển bền vững, với sự tham gia của đại diện các phòng ban liên quan. Ủy ban đóng vai trò điều phối các nỗ lực trong toàn doanh nghiệp, xác định các ưu tiên trọng tâm và thúc đẩy triển khai các sáng kiến then chốt một cách đồng bộ và nhất quán.

Chiến lược toàn cầu Together Towards ZERO & Beyond của tập đoàn

Tại nhà máy bia Phú Bài, phát triển bền vững được tích hợp như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ quá trình vận hành. Tháng 8.2025, dự án mở rộng nhà máy chính thức được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất song hành cùng giảm thiểu tác động môi trường.

Carlsberg Việt Nam chính thức khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài vào tháng 8.2025, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực sản xuất

Nhà máy mở rộng được thiết kế theo định hướng "sẵn sàng cho tương lai", với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Song song với cải tiến công nghệ, Carlsberg Việt Nam từng bước chuyển đổi cơ cấu năng lượng thông qua việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối, chuẩn bị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), và triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Những bước đi này tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028 của Carlsberg Việt Nam

Không rác thải bao bì: Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Song song với các nỗ lực trong sản xuất, Carlsberg Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bao bì bền vững nhằm giảm thiểu rác thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp hiện là thành viên tích cực của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) và đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Gắn kết và đồng hành cùng cộng đồng

Bên cạnh các cam kết trong vận hành, Carlsberg Việt Nam đặc biệt chú trọng tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương, nhất là tại miền Trung, nơi doanh nghiệp đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", sáng kiến cộng đồng được triển khai bền bỉ suốt bảy năm qua. Tính đến nay, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sinh kế cho khoảng 40.000 người dân tại các tỉnh miền Trung.

Hành trình 7 năm khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương

Song song đó, Carlsberg Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình "Tết đủ đầy - Tết yêu thương" suốt hơn một thập niên, mang hàng chục nghìn phần quà Tết đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những thời điểm thử thách, tinh thần đồng hành ấy càng được thể hiện rõ nét. Khi miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, doanh nghiệp đã kịp thời đóng góp 1,5 tỉ đồng để hỗ trợ người dân tại Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phục hồi và ổn định đời sống.

Sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ

Những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025. Ngay trong lần đầu tiên tham gia, doanh nghiệp được xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2025 do VBCSD - VCCI tổ chức. Trước đó, Carlsberg Việt Nam cũng được vinh danh với giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025, ghi dấu những đóng góp dài hạn cho xã hội.

Ở khía cạnh con người, Carlsberg Việt Nam tiếp tục được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards năm thứ ba liên tiếp, đồng thời nhận giải "Work the Nordic Way - Best Place to Work" tại Nordic Business Awards 2025. Những thành tựu nối tiếp nhau phản ánh niềm tin của doanh nghiệp rằng phát triển chỉ thật sự bền vững khi bắt đầu từ chính con người, từ môi trường làm việc an toàn, nhân văn đến văn hóa tin cậy và trao quyền.