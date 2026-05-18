Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi doanh nghiệp đồng thời được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế. Đây không chỉ là những danh hiệu riêng lẻ, mà là sự tiếp nối của một quá trình phát triển đã được bền bỉ vun đắp trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam – nơi tăng trưởng luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.

Vinh dự nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công thương

Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ VII và Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), Carlsberg Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương, ghi nhận những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2021–2025 của Hiệp hội.

Là một trong những doanh nghiệp được vinh danh tại Đại hội, Carlsberg Việt Nam được ghi nhận qua những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chuẩn mực sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và sự phát triển chung của ngành đồ uống cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Carlsberg là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành đồ uống được vinh danh, đại diện cho những đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của ngành Công thương Việt Nam

Những nỗ lực này được phản ánh rõ nét trong chiến lược đầu tư dài hạn cho hệ thống sản xuất. Tại nhà máy bia Phú Bài, dự án mở rộng hoàn thành vào năm 2025 không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, mà còn được thiết kế theo định hướng "sẵn sàng cho tương lai", với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Cùng với đó, các sáng kiến về bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn cũng được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trong năm 2026, phù hợp với định hướng phát triển xanh của Việt Nam.



Đại diện doanh nghiệp Carlsberg Việt Nam tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2026 – 2030) của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam

Cách tiếp cận này không dừng lại trong phạm vi nhà máy, mà tiếp tục được mở rộng ra cộng đồng theo hướng dài hạn. Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", được triển khai bền bỉ suốt bảy năm, mang hơn 3,3 triệu m³ nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 40.000 người dân tại các tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó, việc duy trì các chương trình như "Tết đủ đầy – Tết yêu thương" trong hơn một thập kỷ, cùng những hỗ trợ kịp thời trong các giai đoạn khó khăn, tiếp tục thể hiện sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Chinh phục tiêu chuẩn quốc tế với giải Vàng Monde Selection 2026

Nếu sự ghi nhận trong nước phản ánh cách doanh nghiệp vận hành, thì các giải thưởng quốc tế lại là thước đo trực tiếp cho chất lượng sản phẩm. Tại Monde Selection 2026, hai thương hiệu bia nội địa của Carlsberg Việt Nam – Huda và Halida – tiếp tục được trao giải Vàng chất lượng (Gold Quality Award), nối dài hành trình nhiều năm được vinh danh tại tổ chức quốc tế này.

Giải Vàng chất lượng tại Monde Selection 2026 dành cho Huda và Halida, ghi dấu hành trình không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm

Đây không chỉ là một danh hiệu quốc tế, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền bỉ của các thương hiệu đã gắn bó sâu sắc với thị trường Việt Nam. Nếu Huda được xem là biểu tượng của miền Trung với hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng địa phương, thì Halida từ lâu đã ghi dấu ấn tại thị trường miền Bắc như một thương hiệu quen thuộc, được xây dựng trên nền tảng chất lượng ổn định và không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường.

Luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc gặp gỡ, Huda và Halida là lựa chọn quen thuộc của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt

Được thành lập từ năm 1961 tại Brussels (Bỉ), Monde Selection là một trong những tổ chức đánh giá chất lượng uy tín và lâu đời trên thế giới, với quy trình thẩm định độc lập dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về cảm quan, độ ổn định, an toàn và tiêu chuẩn sản xuất. Trong bối cảnh đó, Giải Vàng chất lượng không chỉ là sự ghi nhận cho việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, mà còn phản ánh khả năng duy trì chất lượng một cách ổn định theo thời gian.

Ở góc độ rộng hơn, sự ghi nhận này cũng cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc từng bước nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời gìn giữ những giá trị riêng đã làm nên bản sắc của các thương hiệu nội địa.

Một hành trình dài hơn những cột mốc

Bên cạnh những ghi nhận trên, Carlsberg Việt Nam cũng góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng trong năm 2025, trong đó có Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (CSI 100) do VCCI công bố và giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Business Awards 2025.

Các giải thưởng uy tín trong năm 2025 ghi dấu hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam

Những kết quả này không đến từ một bước tiến riêng lẻ, mà là sự tiếp nối của một quá trình được duy trì qua nhiều năm, nơi mỗi cải tiến trong vận hành, mỗi cam kết với cộng đồng và mỗi tiêu chuẩn chất lượng đều góp phần tạo nên nền tảng phát triển dài hạn.

Với Carlsberg Việt Nam, hành trình phía trước vì thế không chỉ được đo bằng những cột mốc tăng trưởng, mà còn ở cách doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi những giá trị đã được vun đắp qua hơn ba thập kỷ – phát triển có trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng và hướng tới một tương lai bền vững hơn.