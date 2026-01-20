Carlsberg Việt Nam - Grab thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm, di chuyển an toàn

Được triển khai dựa trên thỏa thuận hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, sáng kiến này cụ thể hóa cam kết chung về tăng cường an toàn cho người dùng Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong đời sống hằng ngày.

Quan hệ hợp tác này cũng tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam đối với văn hóa không tai nạn lao động (Zero Accident Culture), với nguyên tắc an toàn là trên hết (Safety First) được đặt làm nền tảng cho cả hoạt động vận hành nội bộ lẫn tương tác với người tiêu dùng.

Đại diện Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ, đánh dấu mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm và di chuyển an toàn tại Việt Nam

Đưa mục tiêu thành hành động cụ thể

Sự hợp tác này kết nối hệ sinh thái số toàn diện của Grab tại Việt Nam, từ các giải pháp di chuyển, kênh truyền thông đến các ưu đãi gắn với hành trình như mã giảm giá chuyến xe, với mạng lưới triển khai rộng khắp của Carlsberg Việt Nam tại các điểm bán trên toàn quốc, tạo nền tảng để thông điệp uống có trách nhiệm được đưa vào thực tế tiêu dùng một cách nhất quán.

Trên nền tảng đó, thông qua các giải pháp công nghệ và truyền thông của Grab Việt Nam cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác điểm bán của Carlsberg Việt Nam, hai doanh nghiệp từng bước chuyển hóa các thông điệp về uống có trách nhiệm thành những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày, qua đó giúp người tiêu dùng hình thành thói quen uống có trách nhiệm và chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn khi tham gia giao thông.

"Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn hướng tới việc kiến tạo các giá trị bền vững và những kết nối có ý nghĩa với người tiêu dùng và cộng đồng", ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ. "Hợp tác với Grab cho phép chúng tôi lồng ghép thông điệp uống có trách nhiệm vào đời sống hằng ngày theo cách thiết thực nhất. Song song với những trải nghiệm bia trọn vẹn, chúng tôi xem việc đảm bảo hành trình trở về an toàn cho người tiêu dùng là một phần không thể tách rời của mỗi cuộc vui", ông chia sẻ thêm.

An toàn là trên hết - Văn hóa được vun đắp từ nội bộ doanh nghiệp

An toàn được xem là một phần cốt lõi trong văn hóa của Carlsberg Việt Nam. Từ nhà máy, văn phòng đến các đội ngũ ngoài thị trường, nhân viên được đào tạo và cập nhật kiến thức an toàn một cách thường xuyên, đồng thời được khuyến khích chủ động bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh. Văn hóa này đồng hành cùng tham vọng Together Towards ZERO & Beyond của Tập đoàn Carlsberg, đặc biệt là mục tiêu hướng tới môi trường làm việc không tai nạn lao động.

Nhân viên được trao quyền chia sẻ cởi mở các quan sát liên quan đến an toàn, qua đó nuôi dưỡng tinh thần minh bạch và trách nhiệm chung trong toàn tổ chức. Các sáng kiến quy mô toàn công ty như Ngày hội An toàn và Sức khỏe được tổ chức hằng năm, cùng những cột mốc ý nghĩa như hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn trong quá trình mở rộng nhà máy bia Phú Bài, là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả vận hành luôn song hành với sự quan tâm dành cho con người.

Ngày hội An toàn và Sức khỏe được tổ chức hằng năm nhằm củng cố cam kết hướng tới môi trường làm việc không tai nạn lao động của Carlsberg Việt Nam

Tinh thần An toàn là trên hết này không chỉ giới hạn trong hoạt động vận hành, mà còn được mở rộng sang các hoạt động tương tác với người tiêu dùng

Sự hợp tác thể hiện nỗ lực của Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam trong việc mở rộng tư duy an toàn từ môi trường làm việc sang đời sống thường nhật của người tiêu dùng

Từ cam kết trên toàn khu vực Đông Nam Á đến hành động thực tiễn tại Việt Nam

Hợp tác tại Việt Nam được triển khai trên nền tảng hợp tác khu vực giữa Carlsberg châu Á và Tập đoàn Grab, khởi động từ cuối năm 2024 với mục tiêu thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm trên toàn khu vực Đông Nam Á. Sáng kiến này kết hợp các trải nghiệm thưởng bia cao cấp của Carlsberg với hệ sinh thái dịch vụ số của Grab - từ di chuyển, giao đồ ăn đến ăn tại nhà hàng, qua đó đưa việc uống có trách nhiệm trở thành một phần tất yếu trong những khoảnh khắc quen thuộc của đời sống hằng ngày.

Carlsberg châu Á ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab tại bốn thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á trong năm 2024. Ảnh (từ trái sang phải): ông Arindam Varanasi - Phó chủ tịch Thương mại, Carlsberg châu Á; ông Ken Mandel - Giám đốc điều hành khu vực & Trưởng bộ phận GrabAds và khách hàng doanh nghiệp; ông Russell Close - Giám đốc thương mại điện tử toàn cầu, Tập đoàn Carlsberg; ông Jerry Lim - Giám đốc điều hành Tập đoàn, Trưởng khu vực Thương mại & hỗ trợ, Grab Sales & Support

Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn

Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam, Carlsberg Việt Nam đã đồng hành cùng người dân và các cộng đồng địa phương, mang đến những tiêu chuẩn sản xuất bia đẳng cấp quốc tế, đồng thời xây dựng mối gắn kết bền chặt với người tiêu dùng thông qua các hoạt động vì cộng đồng và cam kết lâu dài đối với phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm.

Việc hợp tác với Grab đánh dấu bước tiếp nối của cam kết đó. Từ những khoảnh khắc nâng ly sẻ chia, mỗi cuộc vui có thể được khép lại bằng một hành trình trở về an toàn - một hành động nhỏ nhưng thiết thực, phản ánh rõ định hướng lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".