Carlsberg Việt Nam hiện thực cam kết qua hành động nhân ngày Môi trường thế giới 2026

Chương trình ngày Môi trường thế giới 2026 do Carlsberg Việt Nam tổ chức với chủ đề "Brewing Tomorrow"

Được tổ chức dưới chủ đề Brewing Tomorrow - khung chiến lược phát triển bền vững mới của Tập đoàn Carlsberg và là năm thứ hai liên tiếp Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng địa phương triển khai hoạt động dọn rác ven biển, chương trình được thực hiện song song với những nỗ lực đưa các mục tiêu phát triển bền vững vào thực tiễn thông qua hoạt động sản xuất, vận hành và các sáng kiến dài hạn vì cộng đồng, khuyến khích những hành động tích cực hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Bền vững bắt đầu từ những hành động thiết thực

Diễn ra tại khu vực làng chài gần bãi biển Cửa Đại (Hội An, TP.Đà Nẵng), chương trình đã thu gom được 1,3 tấn rác thải, góp phần cải thiện cảnh quan bờ biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Hơn 1,3 tấn rác thải đã được thu gom, góp phần làm sạch môi trường ven biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "Mọi thay đổi tích cực đều bắt đầu từ những hành động rất đơn giản: cùng xuất hiện, cùng có trách nhiệm và cùng chung tay làm những điều có ý nghĩa cho cộng đồng và môi trường xung quanh".

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ về tầm quan trọng của việc đưa các cam kết phát triển bền vững thành những hành động thiết thực mỗi ngày

Đồng hành cùng chương trình, ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán Thương mại, Trưởng Bộ phận Thương mại và Ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, cho biết: "Đan Mạch và Việt Nam cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường". Ông nhấn mạnh: "Mỗi mảnh rác được thu gom, mỗi mét bờ biển được làm sạch đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm hành động vì một môi trường tốt đẹp hơn".

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam cũng trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, tạo ra những tác động tích cực không chỉ cho môi trường, mà còn cho con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện và phát triển.

Carlsberg Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng

Khép lại chương trình, mỗi người tham dự được trao tặng một chậu cây nhỏ trồng trong vỏ lon Huda tái sử dụng - một hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa về tinh thần Brewing Tomorrow, khi những vật liệu quen thuộc được trao cơ hội cho một hành trình mới.

Brewing Tomorrow: Hành trình từ cam kết đến hành động

Đằng sau hoạt động dọn rác bãi biển là một câu chuyện lớn hơn về cách Carlsberg Việt Nam theo đuổi phát triển bền vững, được triển khai xuyên suốt trong hoạt động sản xuất và vận hành hằng ngày.

Tại Nhà máy bia Phú Bài (Huế) - hiện là cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á sau khi hoàn thành mở rộng - các mục tiêu phát triển bền vững đang được hiện thực hóa thông qua những thay đổi cụ thể trong hoạt động vận hành, từ sử dụng năng lượng, quản lý nguồn nước và giảm thiểu chất thải đến việc nâng cao an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Carlsberg Việt Nam đạt được mục tiêu "Không chôn lấp chất thải" (Zero Waste to Landfill) từ đầu năm 2026. Thành quả này đạt được nhờ hệ thống phân loại chất thải toàn diện tại nguồn, trong đó toàn bộ lượng chất thải không thể tái chế được chuyển đến các cơ sở chuyển hóa chất thải thành năng lượng thay vì chôn lấp, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường và thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

Carlsberg Việt Nam cũng tiếp tục tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất. Hiện nay, Nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước ở mức 2,09 hl/hl - thuộc nhóm dẫn đầu trong hệ thống các nhà máy của Carlsberg tại châu Á. Trong thời gian tới, các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ hành trình giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Hành trình dài hạn vì một tương lai bền vững hơn

Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ là một định hướng dài hạn mà đang dần trở thành một phần trong cách doanh nghiệp vận hành và tạo ra giá trị mỗi ngày.

Bên cạnh các hoạt động về môi trường, Carlsberg Việt Nam tiếp tục duy trì những chương trình cộng đồng dài hạn, tiêu biểu như "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" mang nước sạch đến hơn 40.000 người dân miền Trung trong 7 năm qua, hay chương trình hỗ trợ cộng đồng dịp tết "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" đã được duy trì trong hơn một thập kỷ.

Hoạt động dọn rác bãi biển đã khép lại, nhưng cam kết phía sau hành động ấy vẫn tiếp tục được duy trì. Thông qua Brewing Tomorrow, Carlsberg Việt Nam đang từng bước biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể - trong hoạt động sản xuất, trong cộng đồng và trong những lựa chọn hằng ngày hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.