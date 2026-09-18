Carlsberg Việt Nam và hành trình chuyển đổi xanh từ nhà máy đến hệ sinh thái

Ông Peter Wachenschwanz - Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp, Carlsberg Việt Nam chia sẻ cách doanh nghiệp hiện thực hóa Brewing Tomorrow qua những bước tiến cụ thể trong vận hành

Trong tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tăng trưởng công nghiệp tại Việt Nam ngày càng gắn chặt với yêu cầu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, chuyển dịch sang các nguồn năng lượng phát thải carbon thấp và thúc đẩy các mô hình sản xuất tuần hoàn. Tại Green Industries Summit 2026, Carlsberg Việt Nam đã chia sẻ cách doanh nghiệp hiện thực hóa những định hướng này trong hoạt động sản xuất, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trên toàn ngành.

Đại diện Carlsberg Việt Nam, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp, đã trình bày chủ đề "Brewing Tomorrow: Innovations Shaping the Future of Green Industries", đồng thời tham gia phiên thảo luận "Building Vietnam's Green Energy Ecosystem".

"Chuyển đổi xanh bắt đầu từ chính những hoạt động bên trong nhà máy - từ việc sử dụng ít nước hơn, ít năng lượng hơn và ít nguyên vật liệu hơn cho mỗi đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, hành trình này cần vượt ra ngoài phạm vi nhà máy. Việc mở rộng năng lượng tái tạo và các giải pháp tuần hoàn đòi hỏi một khung chính sách rõ ràng, những mô hình thương mại khả thi và sự phối hợp chặt chẽ hơn trong toàn hệ sinh thái", ông Peter chia sẻ.

Từ mục tiêu đến những thay đổi cụ thể trong vận hành

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam được định hướng bởi Brewing Tomorrow, chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg với bốn trọng tâm: giảm phát thải carbon, bảo vệ thiên nhiên, truyền cảm hứng cho những lựa chọn có trách nhiệm và trao quyền cho con người.

Tập đoàn đặt mục tiêu giảm 90% lượng phát thải từ hoạt động vận hành và sử dụng 100% điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo mới vào năm 2032, hướng tới đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040.

Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là minh chứng cho cách các mục tiêu bền vững được tích hợp ngay từ quá trình mở rộng sản xuất. Với khoản đầu tư khoảng 90 triệu USD, dự án mở rộng được khánh thành vào tháng 8.2025 đã giúp công suất nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Dù quy mô được mở rộng, dây chuyền nấu bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đây. Nhà máy hiện tiêu thụ khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm, thuộc nhóm những cơ sở sử dụng nước hiệu quả nhất của Carlsberg tại châu Á. Lượng CO₂ phát sinh trong quá trình lên men cũng được thu hồi và tái sử dụng.

Nhà máy Phú Bài sau dự án mở rộng đã trở thành nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á

Từ hiệu quả tại nhà máy đến chuyển dịch năng lượng

Trong lộ trình giảm phát thải carbon, doanh nghiệp kết hợp công nghệ sản xuất bia hiệu suất cao, các giải pháp thu hồi nhiệt và nguồn hơi nước từ sinh khối. Lộ trình chuyển dịch điện năng bao gồm việc sử dụng điện được chứng nhận I-REC từ năm 2022, triển khai điện mặt trời áp mái từ quý 3/2026, dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của nhà máy, đồng thời hướng tới áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) từ năm 2028.

Tại phiên thảo luận, ông Peter tiếp tục mở rộng câu chuyện sang những thách thức lớn hơn của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Để đưa ra các cam kết dài hạn về năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sản xuất cần một khung pháp lý ổn định, mô hình thương mại khả thi, hạ tầng lưới điện tin cậy và cơ chế xác minh minh bạch. Sự phối hợp sớm giữa doanh nghiệp, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư sẽ giúp chuyển hóa nhu cầu thực tế thành những dự án có khả năng thu hút đầu tư, vận hành ổn định và có thể nhân rộng.

Dự án điện mặt trời áp mái của Carlsberg Việt Nam dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài

Tối ưu tài nguyên từ bên trong quy trình

Từ đầu năm 2026, Carlsberg Việt Nam đã đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill). Thông qua công nghệ tiên tiến, hệ thống thu hồi men và kiểm soát quy trình theo thời gian thực, Carlsberg Việt Nam đã nâng hiệu suất sử dụng nguyên liệu lên khoảng 97,4%. Các phụ phẩm trong quá trình sản xuất tiếp tục được khai thác theo hướng gia tăng giá trị.

Phòng ngừa thất thoát ngay từ đầu là nền tảng của sản xuất tuần hoàn, giúp bảo toàn nguyên liệu, nước, năng lượng và giá trị trong quá trình sản xuất bia

Qua các diễn đàn, Carlsberg Việt Nam cho thấy tăng trưởng kinh tế xanh không nằm ở việc sản xuất ít hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn từ ít tài nguyên hơn. Với Brewing Tomorrow, doanh nghiệp đang từng bước chuyển hóa định hướng này thành những thay đổi cụ thể trong vận hành và đầu tư, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế hiệu quả hơn, tuần hoàn hơn và bền vững hơn tại Việt Nam.